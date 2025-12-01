- Прирост
Всего трейдов:
39
Прибыльных трейдов:
30 (76.92%)
Убыточных трейдов:
9 (23.08%)
Лучший трейд:
35.82 USD
Худший трейд:
-11.58 USD
Общая прибыль:
96.60 USD (4 751 pips)
Общий убыток:
-46.84 USD (3 188 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (10.66 USD)
Макс. прибыль в серии:
61.77 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
76.94%
Макс. загрузка депозита:
0.57%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
12
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
1.92
Длинных трейдов:
19 (48.72%)
Коротких трейдов:
20 (51.28%)
Профит фактор:
2.06
Мат. ожидание:
1.28 USD
Средняя прибыль:
3.22 USD
Средний убыток:
-5.20 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-25.17 USD)
Макс. убыток в серии:
-25.17 USD (3)
Прирост в месяц:
0.50%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.17 USD
Максимальная:
25.94 USD (0.26%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.26% (25.59 USD)
По эквити:
1.34% (133.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
Лучший трейд: +35.82 USD
Худший трейд: -12 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +10.66 USD
Макс. убыток в серии: -25.17 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NeotechFinancialServices-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 15
|
XMGlobal-MT5 12
|8.60 × 5
