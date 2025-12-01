- Incremento
Total de Trades:
46
Transacciones Rentables:
33 (71.73%)
Transacciones Irrentables:
13 (28.26%)
Mejor transacción:
35.82 USD
Peor transacción:
-11.58 USD
Beneficio Bruto:
115.99 USD (5 582 pips)
Pérdidas Brutas:
-55.46 USD (4 064 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (10.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
61.77 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
80.07%
Carga máxima del depósito:
0.57%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
14
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.33
Transacciones Largas:
21 (45.65%)
Transacciones Cortas:
25 (54.35%)
Factor de Beneficio:
2.09
Beneficio Esperado:
1.32 USD
Beneficio medio:
3.51 USD
Pérdidas medias:
-4.27 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-25.17 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-25.17 USD (3)
Crecimiento al mes:
0.61%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
3.17 USD
Máxima:
25.94 USD (0.26%)
Reducción relativa:
De balance:
0.26% (25.59 USD)
De fondos:
1.34% (133.90 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NeotechFinancialServices-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 15
|
XMGlobal-MT5 12
|8.60 × 5
