- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
33 (71.73%)
Negociações com perda:
13 (28.26%)
Melhor negociação:
35.82 USD
Pior negociação:
-11.58 USD
Lucro bruto:
115.99 USD (5 582 pips)
Perda bruta:
-55.46 USD (4 064 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (10.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
61.77 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
80.07%
Depósito máximo carregado:
0.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
14
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.33
Negociações longas:
21 (45.65%)
Negociações curtas:
25 (54.35%)
Fator de lucro:
2.09
Valor esperado:
1.32 USD
Lucro médio:
3.51 USD
Perda média:
-4.27 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-25.17 USD)
Máxima perda consecutiva:
-25.17 USD (3)
Crescimento mensal:
0.61%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.17 USD
Máximo:
25.94 USD (0.26%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.26% (25.59 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.34% (133.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +35.82 USD
Pior negociação: -12 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +10.66 USD
Máxima perda consecutiva: -25.17 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NeotechFinancialServices-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 15
|
XMGlobal-MT5 12
|8.60 × 5
