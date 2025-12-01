- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
48
Gewinntrades:
35 (72.91%)
Verlusttrades:
13 (27.08%)
Bester Trade:
35.82 USD
Schlechtester Trade:
-11.58 USD
Bruttoprofit:
117.96 USD (5 779 pips)
Bruttoverlust:
-55.60 USD (4 068 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
9 (10.66 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
61.77 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
80.07%
Max deposit load:
0.57%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
16
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
2.40
Long-Positionen:
21 (43.75%)
Short-Positionen:
27 (56.25%)
Profit-Faktor:
2.12
Mathematische Gewinnerwartung:
1.30 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.37 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-4.28 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-25.17 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-25.17 USD (3)
Wachstum pro Monat :
0.63%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3.17 USD
Maximaler:
25.94 USD (0.26%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.26% (25.59 USD)
Kapital:
1.34% (133.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|48
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|63
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +35.82 USD
Schlechtester Trade: -12 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +10.66 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -25.17 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NeotechFinancialServices-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 15
|
XMGlobal-MT5 12
|8.60 × 5
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
100%
48
72%
80%
2.12
1.30
USD
USD
1%
1:500