- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
39
盈利交易:
30 (76.92%)
亏损交易:
9 (23.08%)
最好交易:
35.82 USD
最差交易:
-11.58 USD
毛利:
96.60 USD (4 751 pips)
毛利亏损:
-46.91 USD (3 188 pips)
最大连续赢利:
9 (10.66 USD)
最大连续盈利:
61.77 USD (3)
夏普比率:
0.19
交易活动:
79.05%
最大入金加载:
0.57%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
2 天
采收率:
1.92
长期交易:
19 (48.72%)
短期交易:
20 (51.28%)
利润因子:
2.06
预期回报:
1.27 USD
平均利润:
3.22 USD
平均损失:
-5.21 USD
最大连续失误:
3 (-25.17 USD)
最大连续亏损:
-25.17 USD (3)
每月增长:
0.50%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
3.17 USD
最大值:
25.94 USD (0.26%)
相对跌幅:
结余:
0.26% (25.59 USD)
净值:
1.34% (133.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|39
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|50
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|1.6K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- 入金加载
- 提取
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
1%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
4
100%
39
76%
79%
2.05
1.27
USD
USD
1%
1:500