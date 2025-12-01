- 成長
トレード:
46
利益トレード:
33 (71.73%)
損失トレード:
13 (28.26%)
ベストトレード:
35.82 USD
最悪のトレード:
-11.58 USD
総利益:
115.99 USD (5 582 pips)
総損失:
-55.46 USD (4 064 pips)
最大連続の勝ち:
9 (10.66 USD)
最大連続利益:
61.77 USD (3)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
80.07%
最大入金額:
0.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
14
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.33
長いトレード:
21 (45.65%)
短いトレード:
25 (54.35%)
プロフィットファクター:
2.09
期待されたペイオフ:
1.32 USD
平均利益:
3.51 USD
平均損失:
-4.27 USD
最大連続の負け:
3 (-25.17 USD)
最大連続損失:
-25.17 USD (3)
月間成長:
0.61%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
3.17 USD
最大の:
25.94 USD (0.26%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.26% (25.59 USD)
エクイティによる:
1.34% (133.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|46
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|61
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NeotechFinancialServices-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 15
|
XMGlobal-MT5 12
|8.60 × 5
レビューなし
