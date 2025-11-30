СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / MPAA Gold Evo I Official Signal
ERAY GENCAY

MPAA Gold Evo I Official Signal

ERAY GENCAY
0 отзывов
Надежность
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 23%
RoboForex-Pro
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
21 (100.00%)
Убыточных трейдов:
0 (0.00%)
Лучший трейд:
3.46 USD
Худший трейд:
0.00 USD
Общая прибыль:
22.99 USD (2 290 pips)
Общий убыток:
0.00 USD
Макс. серия выигрышей:
21 (22.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
22.99 USD (21)
Коэффициент Шарпа:
1.97
Торговая активность:
4.60%
Макс. загрузка депозита:
62.85%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
7
Ср. время удержания:
58 минут
Фактор восстановления:
0.00
Длинных трейдов:
21 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
n/a
Мат. ожидание:
1.09 USD
Средняя прибыль:
1.09 USD
Средний убыток:
0.00 USD
Макс. серия проигрышей:
0 (0.00 USD)
Макс. убыток в серии:
0.00 USD (0)
Прирост в месяц:
22.99%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
0.00 USD (0.00%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.00% (0.00 USD)
По эквити:
38.06% (46.31 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 21
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 23
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 2.3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3.46 USD
Худший трейд: -0 USD
Макс. серия выигрышей: 21
Макс. серия проигрышей: 0
Макс. прибыль в серии: +22.99 USD
Макс. убыток в серии: -0.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
еще 28...
Official live account running the MPAA Gold Evo I Expert Advisor.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2004.

For safer copying of MPAA Gold Evo I, use 50% of deposit and minimum equity 500 USD.


Нет отзывов
2025.12.09 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Share of trading days is too low
2025.12.04 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 14:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 19:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 19:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 19:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 19:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 19:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
