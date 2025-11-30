- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
22
Negociações com lucro:
22 (100.00%)
Negociações com perda:
0 (0.00%)
Melhor negociação:
3.46 USD
Pior negociação:
0.00 USD
Lucro bruto:
23.92 USD (2 382 pips)
Perda bruta:
0.00 USD
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (23.92 USD)
Máximo lucro consecutivo:
23.92 USD (22)
Índice de Sharpe:
1.98
Atividade de negociação:
4.60%
Depósito máximo carregado:
62.85%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
56 minutos
Fator de recuperação:
0.00
Negociações longas:
22 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
n/a
Valor esperado:
1.09 USD
Lucro médio:
1.09 USD
Perda média:
0.00 USD
Máximo de perdas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescimento mensal:
23.92%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
0.00 USD (0.00%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.00% (0.00 USD)
Pelo Capital Líquido:
38.06% (46.31 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3.46 USD
Pior negociação: -0 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 22
Máximo de perdas consecutivas: 0
Máximo lucro consecutivo: +23.92 USD
Máxima perda consecutiva: -0.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
28 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Official live account running the MPAA Gold Evo I Expert Advisor.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2004.
For safer copying of MPAA Gold Evo I, use 50% of deposit and minimum equity 500 USD.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
24%
0
0
USD
USD
124
USD
USD
4
100%
22
100%
5%
n/a
1.09
USD
USD
38%
1:100