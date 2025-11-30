- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
21 (100.00%)
亏损交易:
0 (0.00%)
最好交易:
3.46 USD
最差交易:
0.00 USD
毛利:
22.99 USD (2 290 pips)
毛利亏损:
0.00 USD
最大连续赢利:
21 (22.99 USD)
最大连续盈利:
22.99 USD (21)
夏普比率:
1.97
交易活动:
4.60%
最大入金加载:
62.85%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
7
平均持有时间:
58 分钟
采收率:
0.00
长期交易:
21 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
n/a
预期回报:
1.09 USD
平均利润:
1.09 USD
平均损失:
0.00 USD
最大连续失误:
0 (0.00 USD)
最大连续亏损:
0.00 USD (0)
每月增长:
22.99%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
0.00 USD (0.00%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
38.06% (46.31 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|2.3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3.46 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 21
最大连续失误: 0
最大连续盈利: +22.99 USD
最大连续亏损: -0.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
Official live account running the MPAA Gold Evo I Expert Advisor.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2004.
For safer copying of MPAA Gold Evo I, use 50% of deposit and minimum equity 500 USD.
