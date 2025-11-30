SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / MPAA Gold Evo I Official Signal
ERAY GENCAY

MPAA Gold Evo I Official Signal

ERAY GENCAY
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 24%
RoboForex-Pro
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
22
Transacciones Rentables:
22 (100.00%)
Transacciones Irrentables:
0 (0.00%)
Mejor transacción:
3.46 USD
Peor transacción:
0.00 USD
Beneficio Bruto:
23.92 USD (2 382 pips)
Pérdidas Brutas:
0.00 USD
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (23.92 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
23.92 USD (22)
Ratio de Sharpe:
1.98
Actividad comercial:
4.60%
Carga máxima del depósito:
62.85%
Último trade:
18 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
56 minutos
Factor de Recuperación:
0.00
Transacciones Largas:
22 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
n/a
Beneficio Esperado:
1.09 USD
Beneficio medio:
1.09 USD
Pérdidas medias:
0.00 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
0 (0.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
0.00 USD (0)
Crecimiento al mes:
23.92%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
0.00 USD (0.00%)
Reducción relativa:
De balance:
0.00% (0.00 USD)
De fondos:
38.06% (46.31 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 22
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 24
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 2.4K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3.46 USD
Peor transacción: -0 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 22
Máximo de pérdidas consecutivas: 0
Beneficio máximo consecutivo: +23.92 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -0.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Pro" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 3
CloverMarket-Online
0.00 × 3
VTMarkets-Live
0.00 × 9
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
TickmillEU-Live
0.00 × 2
GOMarketsMU-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
MilliyFXGlobal-Server
0.00 × 8
VantageInternational-Live 4
0.00 × 1
NordFX-Real
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 2
PlexyTrade-Server01
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-4
0.47 × 43
ICMarketsEU-MT5
0.54 × 37
EuroTraderGlobal-Server-1
0.75 × 53
Exness-MT5Real12
0.78 × 97
RoboForex-ECN
0.86 × 2765
Pepperstone-MT5-Live01
1.12 × 786
ForexTimeFXTM-Live01
1.62 × 130
PrimesFX-Server
1.80 × 89
AUSCommercial-Live
2.08 × 24
Exness-MT5Real8
2.44 × 138
Exness-MT5Real
2.90 × 157
Exness-MT5Real7
4.16 × 929
OxSecurities-Live
4.55 × 11
otros 28...
Official live account running the MPAA Gold Evo I Expert Advisor.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2004.

For safer copying of MPAA Gold Evo I, use 50% of deposit and minimum equity 500 USD.


No hay comentarios
2025.12.09 16:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 15:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 15:52
Share of trading days is too low
2025.12.04 15:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.04 14:43
Share of trading days is too low
2025.12.04 14:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 19:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 19:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 19:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 19:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 19:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
