Trades insgesamt:
22
Gewinntrades:
22 (100.00%)
Verlusttrades:
0 (0.00%)
Bester Trade:
3.46 USD
Schlechtester Trade:
0.00 USD
Bruttoprofit:
23.92 USD (2 382 pips)
Bruttoverlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne:
22 (23.92 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
23.92 USD (22)
Sharpe Ratio:
1.98
Trading-Aktivität:
4.60%
Max deposit load:
62.85%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
56 Minuten
Erholungsfaktor:
0.00
Long-Positionen:
22 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
n/a
Mathematische Gewinnerwartung:
1.09 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.09 USD
Durchschnittlicher Verlust:
0.00 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
0 (0.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
0.00 USD (0)
Wachstum pro Monat :
23.92%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
0.00 USD (0.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.00% (0.00 USD)
Kapital:
38.06% (46.31 USD)
Verteilung
Symbol
Trades
Sell
Buy
XAUUSD
22
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Symbol
Bruttoprofit, USD
Loss, USD
Profit, USD
XAUUSD
24
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
Symbol
Bruttoprofit, pips
Loss, pips
Profit, pips
XAUUSD
2.4K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Deposit load
Rückgang
Bester Trade: +3.46 USD
Schlechtester Trade: -0 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 22
Max. aufeinandergehende Verluste: 0
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +23.92 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -0.00 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Pro" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 3
|
CloverMarket-Online
|0.00 × 3
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 9
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 2
|
GOMarketsMU-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
MilliyFXGlobal-Server
|0.00 × 8
|
VantageInternational-Live 4
|0.00 × 1
|
NordFX-Real
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 2
|
PlexyTrade-Server01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-4
|0.47 × 43
|
ICMarketsEU-MT5
|0.54 × 37
|
EuroTraderGlobal-Server-1
|0.75 × 53
|
Exness-MT5Real12
|0.78 × 97
|
RoboForex-ECN
|0.86 × 2765
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.12 × 786
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.62 × 130
|
PrimesFX-Server
|1.80 × 89
|
AUSCommercial-Live
|2.08 × 24
|
Exness-MT5Real8
|2.44 × 138
|
Exness-MT5Real
|2.90 × 157
|
Exness-MT5Real7
|4.16 × 929
|
OxSecurities-Live
|4.55 × 11
noch 28 ...
Official live account running the MPAA Gold Evo I Expert Advisor.
Focused exclusively on Gold (XAUUSD) H4 timeframe.
Conservative and risk-controlled swing strategy — no martingale, no grid, verified robustness since 2004.
For safer copying of MPAA Gold Evo I, use 50% of deposit and minimum equity 500 USD.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
24%
0
0
USD
USD
124
USD
USD
4
100%
22
100%
5%
n/a
1.09
USD
USD
38%
1:100