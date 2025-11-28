- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
57 (87.69%)
Убыточных трейдов:
8 (12.31%)
Лучший трейд:
36.94 USD
Худший трейд:
-29.37 USD
Общая прибыль:
425.18 USD (10 932 pips)
Общий убыток:
-89.26 USD (1 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (136.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
136.23 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.66
Торговая активность:
46.45%
Макс. загрузка депозита:
4.25%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
11.26
Длинных трейдов:
56 (86.15%)
Коротких трейдов:
9 (13.85%)
Профит фактор:
4.76
Мат. ожидание:
5.17 USD
Средняя прибыль:
7.46 USD
Средний убыток:
-11.16 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-18.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.37 USD (1)
Прирост в месяц:
9.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.15 USD
Максимальная:
29.82 USD (0.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.74% (29.82 USD)
По эквити:
1.78% (71.82 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|48
|AUDCAD
|16
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|229
|AUDCAD
|99
|AUDNZD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.2K
|AUDCAD
|2K
|AUDNZD
|253
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +36.94 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +136.23 USD
Макс. убыток в серии: -18.98 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 181
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
Exness-MT5Real5
|0.66 × 70
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 261
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 54
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.23 × 110
|
Alpari-MT5
|1.46 × 612
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
Quantum Queen MT5
Quantum King EA
Boring Pips MT5
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
9%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
4
100%
65
87%
46%
4.76
5.17
USD
USD
2%
1:500