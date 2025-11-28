СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Kenigsberg 39ru
Sergei Vasil Ev

Kenigsberg 39ru

Sergei Vasil Ev
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 9%
Alpari-MT5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
65
Прибыльных трейдов:
57 (87.69%)
Убыточных трейдов:
8 (12.31%)
Лучший трейд:
36.94 USD
Худший трейд:
-29.37 USD
Общая прибыль:
425.18 USD (10 932 pips)
Общий убыток:
-89.26 USD (1 512 pips)
Макс. серия выигрышей:
18 (136.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
136.23 USD (18)
Коэффициент Шарпа:
0.66
Торговая активность:
46.45%
Макс. загрузка депозита:
4.25%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
11.26
Длинных трейдов:
56 (86.15%)
Коротких трейдов:
9 (13.85%)
Профит фактор:
4.76
Мат. ожидание:
5.17 USD
Средняя прибыль:
7.46 USD
Средний убыток:
-11.16 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-18.98 USD)
Макс. убыток в серии:
-29.37 USD (1)
Прирост в месяц:
9.10%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.15 USD
Максимальная:
29.82 USD (0.74%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.74% (29.82 USD)
По эквити:
1.78% (71.82 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 48
AUDCAD 16
AUDNZD 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 229
AUDCAD 99
AUDNZD 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.2K
AUDCAD 2K
AUDNZD 253
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +36.94 USD
Худший трейд: -29 USD
Макс. серия выигрышей: 18
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +136.23 USD
Макс. убыток в серии: -18.98 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Alpari-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

AdmiralMarkets-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 1
Exness-MT5Real6
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5
0.00 × 23
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
Exness-MT5Real7
0.00 × 33
Tickmill-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 10
XMGlobal-MT5 4
0.00 × 7
AlpariEvrasia-MT5
0.00 × 15
FXOpen-MT5
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.07 × 44
ICMarkets-MT5
0.25 × 181
Exness-MT5Real
0.37 × 30
Exness-MT5Real5
0.66 × 70
ICMarketsSC-MT5
0.73 × 261
ForexTimeFXTM-Live01
0.75 × 4
TitanFX-MT5-01
0.89 × 305
Pepperstone-MT5-Live01
1.02 × 54
ICMarketsSC-MT5-2
1.23 × 110
Alpari-MT5
1.46 × 612
Alpari-Real01
1.86 × 99
FusionMarkets-Live
2.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
2.88 × 8
ForexChief-MT5
3.00 × 1
еще 20...
Нет отзывов
2025.12.11 19:01
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 22:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 21:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.28 17:40
Share of trading days is too low
2025.11.28 17:40
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 15:29
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 15:29
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 15:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 15:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 15:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
