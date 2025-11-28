- Crescita
Trade:
14
Profit Trade:
13 (92.85%)
Loss Trade:
1 (7.14%)
Best Trade:
36.94 USD
Worst Trade:
-4.06 USD
Profitto lordo:
109.94 USD (2 906 pips)
Perdita lorda:
-9.43 USD (90 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (29.75 USD)
Massimo profitto consecutivo:
80.19 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
19.55%
Massimo carico di deposito:
2.98%
Ultimo trade:
1 ora fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
22.44
Long Trade:
13 (92.86%)
Short Trade:
1 (7.14%)
Fattore di profitto:
11.66
Profitto previsto:
7.18 USD
Profitto medio:
8.46 USD
Perdita media:
-9.43 USD
Massime perdite consecutive:
1 (-4.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4.06 USD (1)
Crescita mensile:
2.71%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.15 USD
Massimale:
4.48 USD (0.12%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.12% (4.48 USD)
Per equità:
0.74% (27.43 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|12
|AUDCAD
|2
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|81
|AUDCAD
|19
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|2.4K
|AUDCAD
|413
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +36.94 USD
Worst Trade: -4 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +29.75 USD
Massima perdita consecutiva: -4.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Alpari-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 181
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
Exness-MT5Real5
|0.66 × 70
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 261
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 54
|
Alpari-MT5
|1.48 × 606
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.17 × 47
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
