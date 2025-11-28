- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
70
盈利交易:
60 (85.71%)
亏损交易:
10 (14.29%)
最好交易:
36.94 USD
最差交易:
-29.37 USD
毛利:
459.35 USD (11 826 pips)
毛利亏损:
-99.01 USD (1 684 pips)
最大连续赢利:
18 (136.23 USD)
最大连续盈利:
136.23 USD (18)
夏普比率:
0.66
交易活动:
50.28%
最大入金加载:
5.37%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
4 小时
采收率:
12.08
长期交易:
61 (87.14%)
短期交易:
9 (12.86%)
利润因子:
4.64
预期回报:
5.15 USD
平均利润:
7.66 USD
平均损失:
-9.90 USD
最大连续失误:
2 (-18.98 USD)
最大连续亏损:
-29.37 USD (1)
每月增长:
9.76%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.15 USD
最大值:
29.82 USD (0.74%)
相对跌幅:
结余:
0.74% (29.82 USD)
净值:
1.78% (71.82 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|AUDCAD
|16
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|253
|AUDCAD
|99
|AUDNZD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.9K
|AUDCAD
|2K
|AUDNZD
|253
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Alpari-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 181
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
Exness-MT5Real5
|0.66 × 70
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 261
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 54
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.23 × 110
|
Alpari-MT5
|1.46 × 612
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
