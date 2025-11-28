- 자본
- 축소
트레이드:
94
이익 거래:
75 (79.78%)
손실 거래:
19 (20.21%)
최고의 거래:
36.94 USD
최악의 거래:
-29.37 USD
총 수익:
679.19 USD (14 916 pips)
총 손실:
-190.76 USD (3 098 pips)
연속 최대 이익:
18 (136.23 USD)
연속 최대 이익:
136.23 USD (18)
샤프 비율:
0.56
거래 활동:
64.65%
최대 입금량:
5.49%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
16.38
롱(주식매수):
70 (74.47%)
숏(주식차입매도):
24 (25.53%)
수익 요인:
3.56
기대수익:
5.20 USD
평균 이익:
9.06 USD
평균 손실:
-10.04 USD
연속 최대 손실:
2 (-28.54 USD)
연속 최대 손실:
-29.37 USD (1)
월별 성장률:
9.04%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.15 USD
최대한의:
29.82 USD (0.74%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.74% (29.82 USD)
자본금별:
13.25% (572.58 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|59
|AUDCAD
|28
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|277
|AUDCAD
|176
|AUDNZD
|21
|NZDCAD
|17
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|8.6K
|AUDCAD
|2.8K
|AUDNZD
|67
|NZDCAD
|300
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +36.94 USD
최악의 거래: -29 USD
연속 최대 이익: 18
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +136.23 USD
연속 최대 손실: -28.54 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Alpari-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 181
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
Exness-MT5Real5
|0.66 × 70
|
ICMarketsSC-MT5
|0.72 × 264
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.21 × 56
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.23 × 110
|
Alpari-MT5
|1.42 × 630
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
Quantum Queen MT5
Quantum King EA
Boring Pips MT5
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
13%
0
0
USD
USD
4.3K
USD
USD
6
100%
94
79%
65%
3.56
5.20
USD
USD
13%
1:500