- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
72
利益トレード:
61 (84.72%)
損失トレード:
11 (15.28%)
ベストトレード:
36.94 USD
最悪のトレード:
-29.37 USD
総利益:
486.15 USD (12 033 pips)
総損失:
-112.64 USD (1 935 pips)
最大連続の勝ち:
18 (136.23 USD)
最大連続利益:
136.23 USD (18)
シャープレシオ:
0.63
取引アクティビティ:
52.41%
最大入金額:
5.37%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
32
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
12.53
長いトレード:
61 (84.72%)
短いトレード:
11 (15.28%)
プロフィットファクター:
4.32
期待されたペイオフ:
5.19 USD
平均利益:
7.97 USD
平均損失:
-10.24 USD
最大連続の負け:
2 (-18.98 USD)
最大連続損失:
-29.37 USD (1)
月間成長:
10.11%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.15 USD
最大の:
29.82 USD (0.74%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.74% (29.82 USD)
エクイティによる:
1.78% (71.82 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|53
|AUDCAD
|18
|AUDNZD
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|253
|AUDCAD
|112
|AUDNZD
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.9K
|AUDCAD
|1.9K
|AUDNZD
|253
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +36.94 USD
最悪のトレード: -29 USD
最大連続の勝ち: 18
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +136.23 USD
最大連続損失: -18.98 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Alpari-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5
|0.00 × 23
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real7
|0.00 × 33
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 10
|
XMGlobal-MT5 4
|0.00 × 7
|
AlpariEvrasia-MT5
|0.00 × 15
|
FXOpen-MT5
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.07 × 44
|
ICMarkets-MT5
|0.25 × 181
|
Exness-MT5Real
|0.37 × 30
|
Exness-MT5Real5
|0.66 × 70
|
ICMarketsSC-MT5
|0.73 × 261
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.75 × 4
|
TitanFX-MT5-01
|0.89 × 305
|
Pepperstone-MT5-Live01
|1.02 × 54
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.23 × 110
|
Alpari-MT5
|1.46 × 612
|
Alpari-Real01
|1.86 × 99
|
FusionMarkets-Live
|2.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|2.88 × 8
|
ForexChief-MT5
|3.00 × 1
