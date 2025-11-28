- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
24 (72.72%)
Убыточных трейдов:
9 (27.27%)
Лучший трейд:
22.24 GBP
Худший трейд:
-31.01 GBP
Общая прибыль:
106.62 GBP (13 827 pips)
Общий убыток:
-113.15 GBP (14 923 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (90.45 GBP)
Макс. прибыль в серии:
90.45 GBP (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
21.99%
Макс. загрузка депозита:
5.57%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
30 (90.91%)
Коротких трейдов:
3 (9.09%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.20 GBP
Средняя прибыль:
4.44 GBP
Средний убыток:
-12.57 GBP
Макс. серия проигрышей:
4 (-30.63 GBP)
Макс. убыток в серии:
-46.60 GBP (2)
Прирост в месяц:
-0.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
96.78 GBP
Максимальная:
101.47 GBP (10.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.09% (101.41 GBP)
По эквити:
4.29% (41.94 GBP)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-30
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|6
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|AUDCAD
|947
|NZDCAD
|458
|EURUSD
|249
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +22.24 GBP
Худший трейд: -31 GBP
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +90.45 GBP
Макс. убыток в серии: -30.63 GBP
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 122
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 4997
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.29 × 35
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 308
|
VantageInternational-Live 3
|1.36 × 33
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.49 × 505
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
еще 121...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
USD
993
GBP
GBP
3
100%
33
72%
22%
0.94
-0.20
GBP
GBP
10%
1:500