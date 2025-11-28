СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / ICM FW_Market Master
Savell Martin

ICM FW_Market Master

Savell Martin
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
24 (72.72%)
Убыточных трейдов:
9 (27.27%)
Лучший трейд:
22.24 GBP
Худший трейд:
-31.01 GBP
Общая прибыль:
106.62 GBP (13 827 pips)
Общий убыток:
-113.15 GBP (14 923 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (90.45 GBP)
Макс. прибыль в серии:
90.45 GBP (14)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
21.99%
Макс. загрузка депозита:
5.57%
Последний трейд:
7 дней
Трейдов в неделю:
15
Ср. время удержания:
5 часов
Фактор восстановления:
-0.06
Длинных трейдов:
30 (90.91%)
Коротких трейдов:
3 (9.09%)
Профит фактор:
0.94
Мат. ожидание:
-0.20 GBP
Средняя прибыль:
4.44 GBP
Средний убыток:
-12.57 GBP
Макс. серия проигрышей:
4 (-30.63 GBP)
Макс. убыток в серии:
-46.60 GBP (2)
Прирост в месяц:
-0.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
96.78 GBP
Максимальная:
101.47 GBP (10.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.09% (101.41 GBP)
По эквити:
4.29% (41.94 GBP)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 23
AUDCAD 6
NZDCAD 2
EURUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -30
AUDCAD 13
NZDCAD 6
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD -2.8K
AUDCAD 947
NZDCAD 458
EURUSD 249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +22.24 GBP
Худший трейд: -31 GBP
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +90.45 GBP
Макс. убыток в серии: -30.63 GBP

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 122
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 4997
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
ICMarketsEU-MT5-5
1.29 × 35
FPMarkets-Live
1.34 × 308
VantageInternational-Live 3
1.36 × 33
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.49 × 505
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
еще 121...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 14:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
Share of trading days is too low
2025.12.01 03:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 02:52
Share of trading days is too low
2025.12.01 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 11:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ICM FW_Market Master
30 USD в месяц
-1%
0
0
USD
993
GBP
3
100%
33
72%
22%
0.94
-0.20
GBP
10%
1:500
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.