シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / ICM FW_Market Master
Savell Martin

ICM FW_Market Master

Savell Martin
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
24 (72.72%)
損失トレード:
9 (27.27%)
ベストトレード:
22.24 GBP
最悪のトレード:
-31.01 GBP
総利益:
106.62 GBP (13 827 pips)
総損失:
-113.21 GBP (14 923 pips)
最大連続の勝ち:
14 (90.45 GBP)
最大連続利益:
90.45 GBP (14)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
16.11%
最大入金額:
5.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.06
長いトレード:
30 (90.91%)
短いトレード:
3 (9.09%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.20 GBP
平均利益:
4.44 GBP
平均損失:
-12.58 GBP
最大連続の負け:
4 (-30.63 GBP)
最大連続損失:
-46.60 GBP (2)
月間成長:
-0.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
96.78 GBP
最大の:
101.47 GBP (10.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.09% (101.41 GBP)
エクイティによる:
4.29% (41.94 GBP)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 23
AUDCAD 6
NZDCAD 2
EURUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -30
AUDCAD 13
NZDCAD 6
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD -2.8K
AUDCAD 947
NZDCAD 458
EURUSD 249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +22.24 GBP
最悪のトレード: -31 GBP
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +90.45 GBP
最大連続損失: -30.63 GBP

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 122
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 4997
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
FPMarkets-Live
1.34 × 308
VantageInternational-Live 3
1.36 × 33
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
Exness-MT5Real8
1.52 × 505
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.71 × 601
121 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.26 17:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 14:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
Share of trading days is too low
2025.12.01 03:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 02:52
Share of trading days is too low
2025.12.01 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 11:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ICM FW_Market Master
30 USD/月
-1%
0
0
USD
993
GBP
3
100%
33
72%
16%
0.94
-0.20
GBP
10%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください