- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
24 (72.72%)
損失トレード:
9 (27.27%)
ベストトレード:
22.24 GBP
最悪のトレード:
-31.01 GBP
総利益:
106.62 GBP (13 827 pips)
総損失:
-113.21 GBP (14 923 pips)
最大連続の勝ち:
14 (90.45 GBP)
最大連続利益:
90.45 GBP (14)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
16.11%
最大入金額:
5.57%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
1
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
-0.06
長いトレード:
30 (90.91%)
短いトレード:
3 (9.09%)
プロフィットファクター:
0.94
期待されたペイオフ:
-0.20 GBP
平均利益:
4.44 GBP
平均損失:
-12.58 GBP
最大連続の負け:
4 (-30.63 GBP)
最大連続損失:
-46.60 GBP (2)
月間成長:
-0.65%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
96.78 GBP
最大の:
101.47 GBP (10.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.09% (101.41 GBP)
エクイティによる:
4.29% (41.94 GBP)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-30
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|6
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|AUDCAD
|947
|NZDCAD
|458
|EURUSD
|249
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +22.24 GBP
最悪のトレード: -31 GBP
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +90.45 GBP
最大連続損失: -30.63 GBP
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 122
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 4997
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 308
|
VantageInternational-Live 3
|1.36 × 33
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
|
Exness-MT5Real8
|1.52 × 505
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.71 × 601
