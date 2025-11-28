- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
24 (72.72%)
Transacciones Irrentables:
9 (27.27%)
Mejor transacción:
22.24 GBP
Peor transacción:
-31.01 GBP
Beneficio Bruto:
106.62 GBP (13 827 pips)
Pérdidas Brutas:
-113.21 GBP (14 923 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (90.45 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
90.45 GBP (14)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
16.11%
Carga máxima del depósito:
5.57%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
-0.06
Transacciones Largas:
30 (90.91%)
Transacciones Cortas:
3 (9.09%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-0.20 GBP
Beneficio medio:
4.44 GBP
Pérdidas medias:
-12.58 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-30.63 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.60 GBP (2)
Crecimiento al mes:
-0.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
96.78 GBP
Máxima:
101.47 GBP (10.10%)
Reducción relativa:
De balance:
10.09% (101.41 GBP)
De fondos:
4.29% (41.94 GBP)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-30
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|6
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|AUDCAD
|947
|NZDCAD
|458
|EURUSD
|249
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +22.24 GBP
Peor transacción: -31 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +90.45 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -30.63 GBP
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 122
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 4997
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 308
|
VantageInternational-Live 3
|1.36 × 33
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
|
Exness-MT5Real8
|1.52 × 505
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.71 × 601
otros 121...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-1%
0
0
USD
USD
993
GBP
GBP
3
100%
33
72%
16%
0.94
-0.20
GBP
GBP
10%
1:500