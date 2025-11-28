SeñalesSecciones
Savell Martin

ICM FW_Market Master

Savell Martin
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
24 (72.72%)
Transacciones Irrentables:
9 (27.27%)
Mejor transacción:
22.24 GBP
Peor transacción:
-31.01 GBP
Beneficio Bruto:
106.62 GBP (13 827 pips)
Pérdidas Brutas:
-113.21 GBP (14 923 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (90.45 GBP)
Beneficio máximo consecutivo:
90.45 GBP (14)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
16.11%
Carga máxima del depósito:
5.57%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
1
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
-0.06
Transacciones Largas:
30 (90.91%)
Transacciones Cortas:
3 (9.09%)
Factor de Beneficio:
0.94
Beneficio Esperado:
-0.20 GBP
Beneficio medio:
4.44 GBP
Pérdidas medias:
-12.58 GBP
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-30.63 GBP)
Pérdidas máximas consecutivas:
-46.60 GBP (2)
Crecimiento al mes:
-0.65%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
96.78 GBP
Máxima:
101.47 GBP (10.10%)
Reducción relativa:
De balance:
10.09% (101.41 GBP)
De fondos:
4.29% (41.94 GBP)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 23
AUDCAD 6
NZDCAD 2
EURUSD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -30
AUDCAD 13
NZDCAD 6
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD -2.8K
AUDCAD 947
NZDCAD 458
EURUSD 249
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +22.24 GBP
Peor transacción: -31 GBP
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +90.45 GBP
Pérdidas máximas consecutivas: -30.63 GBP

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 122
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 4997
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
FPMarkets-Live
1.34 × 308
VantageInternational-Live 3
1.36 × 33
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
Exness-MT5Real8
1.52 × 505
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.71 × 601
otros 121...
2025.12.26 17:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 14:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
Share of trading days is too low
2025.12.01 03:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 02:52
Share of trading days is too low
2025.12.01 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 11:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
