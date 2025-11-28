Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo 0.00 × 4 EverestCM-Live 0.00 × 1 XBTFX-MetaTrader5 0.00 × 1 VantageInternational-Live 6 0.00 × 1 VTMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-MT5Real10 0.00 × 6 ICMarketsEU-MT5-2 0.46 × 122 ICMarketsEU-MT5-4 0.50 × 4 FxPro-MT5 Live02 0.50 × 2 FusionMarkets-Demo 0.50 × 2 ZeroMarkets-Live-1 0.62 × 79 Eightcap-Live 0.89 × 55 Exness-MT5Real2 0.90 × 10 ICMarketsSC-MT5 0.93 × 4997 PrimeCodex-MT5 1.05 × 20 PacificUnionLLC-Live 1.07 × 14 TickmillUK-Live 1.18 × 49 FPMarkets-Live 1.34 × 308 VantageInternational-Live 3 1.36 × 33 ICMarketsAU-Live 1.46 × 224 Exness-MT5Real8 1.49 × 505 PlexyTrade-Server01 1.50 × 2 Exness-MT5Real3 1.51 × 67 MarketEquityInc-Live 1.56 × 54 ForexTimeFXTM-Live01 1.71 × 601