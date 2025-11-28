- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
26 (74.28%)
Verlusttrades:
9 (25.71%)
Bester Trade:
22.24 GBP
Schlechtester Trade:
-31.01 GBP
Bruttoprofit:
111.66 GBP (14 068 pips)
Bruttoverlust:
-113.27 GBP (14 923 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (95.49 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
95.49 GBP (16)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
16.11%
Max deposit load:
5.57%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.02
Long-Positionen:
32 (91.43%)
Short-Positionen:
3 (8.57%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.05 GBP
Durchschnittlicher Profit:
4.29 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-12.59 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-30.63 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.60 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
-0.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
96.78 GBP
Maximaler:
101.47 GBP (10.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.09% (101.41 GBP)
Kapital:
4.29% (41.94 GBP)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|AUDCAD
|6
|EURUSD
|4
|NZDCAD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-30
|AUDCAD
|13
|EURUSD
|9
|NZDCAD
|6
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|AUDCAD
|947
|EURUSD
|490
|NZDCAD
|458
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +22.24 GBP
Schlechtester Trade: -31 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.49 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.63 GBP
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 122
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 4997
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 308
|
VantageInternational-Live 3
|1.36 × 33
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
Exness-MT5Real8
|1.49 × 505
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.71 × 601
