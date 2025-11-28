SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / ICM FW_Market Master
Savell Martin

ICM FW_Market Master

Savell Martin
0 Bewertungen
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
35
Gewinntrades:
26 (74.28%)
Verlusttrades:
9 (25.71%)
Bester Trade:
22.24 GBP
Schlechtester Trade:
-31.01 GBP
Bruttoprofit:
111.66 GBP (14 068 pips)
Bruttoverlust:
-113.27 GBP (14 923 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (95.49 GBP)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
95.49 GBP (16)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
16.11%
Max deposit load:
5.57%
Letzter Trade:
5 Stunden
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.02
Long-Positionen:
32 (91.43%)
Short-Positionen:
3 (8.57%)
Profit-Faktor:
0.99
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.05 GBP
Durchschnittlicher Profit:
4.29 GBP
Durchschnittlicher Verlust:
-12.59 GBP
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-30.63 GBP)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-46.60 GBP (2)
Wachstum pro Monat :
-0.16%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
96.78 GBP
Maximaler:
101.47 GBP (10.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.09% (101.41 GBP)
Kapital:
4.29% (41.94 GBP)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 23
AUDCAD 6
EURUSD 4
NZDCAD 2
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -30
AUDCAD 13
EURUSD 9
NZDCAD 6
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD -2.8K
AUDCAD 947
EURUSD 490
NZDCAD 458
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +22.24 GBP
Schlechtester Trade: -31 GBP
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.49 GBP
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.63 GBP

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
EverestCM-Live
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 6
ICMarketsEU-MT5-2
0.46 × 122
ICMarketsEU-MT5-4
0.50 × 4
FxPro-MT5 Live02
0.50 × 2
FusionMarkets-Demo
0.50 × 2
ZeroMarkets-Live-1
0.62 × 79
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsSC-MT5
0.93 × 4997
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
PacificUnionLLC-Live
1.07 × 14
TickmillUK-Live
1.18 × 49
FPMarkets-Live
1.34 × 308
VantageInternational-Live 3
1.36 × 33
ICMarketsAU-Live
1.46 × 224
Exness-MT5Real8
1.49 × 505
PlexyTrade-Server01
1.50 × 2
Exness-MT5Real3
1.51 × 67
MarketEquityInc-Live
1.56 × 54
ForexTimeFXTM-Live01
1.71 × 601
Keine Bewertungen
2025.12.26 17:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 14:05
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.01 15:36
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 14:25
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 06:03
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 03:52
Share of trading days is too low
2025.12.01 03:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.01 02:52
Share of trading days is too low
2025.12.01 02:52
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.28 11:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.28 11:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.28 11:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.28 11:18
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
