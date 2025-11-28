- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
24 (72.72%)
Negociações com perda:
9 (27.27%)
Melhor negociação:
22.24 GBP
Pior negociação:
-31.01 GBP
Lucro bruto:
106.62 GBP (13 827 pips)
Perda bruta:
-113.21 GBP (14 923 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (90.45 GBP)
Máximo lucro consecutivo:
90.45 GBP (14)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
16.11%
Depósito máximo carregado:
5.57%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
1
Tempo médio de espera:
5 horas
Fator de recuperação:
-0.06
Negociações longas:
30 (90.91%)
Negociações curtas:
3 (9.09%)
Fator de lucro:
0.94
Valor esperado:
-0.20 GBP
Lucro médio:
4.44 GBP
Perda média:
-12.58 GBP
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-30.63 GBP)
Máxima perda consecutiva:
-46.60 GBP (2)
Crescimento mensal:
-0.65%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
96.78 GBP
Máximo:
101.47 GBP (10.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.09% (101.41 GBP)
Pelo Capital Líquido:
4.29% (41.94 GBP)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|23
|AUDCAD
|6
|NZDCAD
|2
|EURUSD
|2
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-30
|AUDCAD
|13
|NZDCAD
|6
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-2.8K
|AUDCAD
|947
|NZDCAD
|458
|EURUSD
|249
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +22.24 GBP
Pior negociação: -31 GBP
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +90.45 GBP
Máxima perda consecutiva: -30.63 GBP
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.46 × 122
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.50 × 4
|
FxPro-MT5 Live02
|0.50 × 2
|
FusionMarkets-Demo
|0.50 × 2
|
ZeroMarkets-Live-1
|0.62 × 79
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
ICMarketsSC-MT5
|0.93 × 4997
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
PacificUnionLLC-Live
|1.07 × 14
|
TickmillUK-Live
|1.18 × 49
|
FPMarkets-Live
|1.34 × 308
|
VantageInternational-Live 3
|1.36 × 33
|
ICMarketsAU-Live
|1.46 × 224
|
PlexyTrade-Server01
|1.50 × 2
|
Exness-MT5Real3
|1.51 × 67
|
Exness-MT5Real8
|1.52 × 505
|
MarketEquityInc-Live
|1.56 × 54
|
ForexTimeFXTM-Live01
|1.71 × 601
