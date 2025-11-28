СигналыРазделы
Maria Eduarda Campanha De Rezende

FranAxiNaoSelectCopiaLexo2153

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 11%
Axi-US05-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
112 (76.19%)
Убыточных трейдов:
35 (23.81%)
Лучший трейд:
1.83 USD
Худший трейд:
-1.43 USD
Общая прибыль:
148.62 USD (21 651 pips)
Общий убыток:
-40.32 USD (5 118 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (35.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.99 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
74.22%
Макс. загрузка депозита:
1.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
45.70
Длинных трейдов:
92 (62.59%)
Коротких трейдов:
55 (37.41%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
1.33 USD
Средний убыток:
-1.15 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.37 USD (2)
Прирост в месяц:
3.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.37 USD (0.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.24% (2.37 USD)
По эквити:
3.58% (35.34 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD.pro 147
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD.pro 108
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD.pro 17K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1.83 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35.99 USD
Макс. убыток в серии: -2.37 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.28 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
