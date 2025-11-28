- Прирост
Всего трейдов:
147
Прибыльных трейдов:
112 (76.19%)
Убыточных трейдов:
35 (23.81%)
Лучший трейд:
1.83 USD
Худший трейд:
-1.43 USD
Общая прибыль:
148.62 USD (21 651 pips)
Общий убыток:
-40.32 USD (5 118 pips)
Макс. серия выигрышей:
28 (35.99 USD)
Макс. прибыль в серии:
35.99 USD (28)
Коэффициент Шарпа:
0.68
Торговая активность:
74.22%
Макс. загрузка депозита:
1.39%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
25
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
45.70
Длинных трейдов:
92 (62.59%)
Коротких трейдов:
55 (37.41%)
Профит фактор:
3.69
Мат. ожидание:
0.74 USD
Средняя прибыль:
1.33 USD
Средний убыток:
-1.15 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-2.37 USD)
Макс. убыток в серии:
-2.37 USD (2)
Прирост в месяц:
3.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2.37 USD (0.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.24% (2.37 USD)
По эквити:
3.58% (35.34 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD.pro
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD.pro
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Лучший трейд: +1.83 USD
Худший трейд: -1 USD
Макс. серия выигрышей: 28
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +35.99 USD
Макс. убыток в серии: -2.37 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Axi-US05-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
