Signale / MetaTrader 4 / FranAxiNaoSelectCopiaLexo2153
Maria Eduarda Campanha De Rezende

FranAxiNaoSelectCopiaLexo2153

Maria Eduarda Campanha De Rezende
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 11%
Axi-US05-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
147
Gewinntrades:
112 (76.19%)
Verlusttrades:
35 (23.81%)
Bester Trade:
1.83 USD
Schlechtester Trade:
-1.43 USD
Bruttoprofit:
148.62 USD (21 651 pips)
Bruttoverlust:
-40.32 USD (5 118 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
28 (35.99 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
35.99 USD (28)
Sharpe Ratio:
0.68
Trading-Aktivität:
77.16%
Max deposit load:
1.39%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
45.70
Long-Positionen:
92 (62.59%)
Short-Positionen:
55 (37.41%)
Profit-Faktor:
3.69
Mathematische Gewinnerwartung:
0.74 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1.15 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-2.37 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.37 USD (2)
Wachstum pro Monat :
3.52%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2.37 USD (0.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.24% (2.37 USD)
Kapital:
3.58% (35.34 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD.pro 147
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD.pro 108
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD.pro 17K
  • Deposit load
  • Rückgang
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Axi-US05-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2025.12.29 10:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 01:45
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
