- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
147
盈利交易:
112 (76.19%)
亏损交易:
35 (23.81%)
最好交易:
1.83 USD
最差交易:
-1.43 USD
毛利:
148.62 USD (21 651 pips)
毛利亏损:
-40.32 USD (5 118 pips)
最大连续赢利:
28 (35.99 USD)
最大连续盈利:
35.99 USD (28)
夏普比率:
0.68
交易活动:
76.13%
最大入金加载:
1.39%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
25
平均持有时间:
1 一天
采收率:
45.70
长期交易:
92 (62.59%)
短期交易:
55 (37.41%)
利润因子:
3.69
预期回报:
0.74 USD
平均利润:
1.33 USD
平均损失:
-1.15 USD
最大连续失误:
2 (-2.37 USD)
最大连续亏损:
-2.37 USD (2)
每月增长:
3.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2.37 USD (0.24%)
相对跌幅:
结余:
0.24% (2.37 USD)
净值:
3.58% (35.34 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD.pro
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD.pro
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
最好交易: +1.83 USD
最差交易: -1 USD
最大连续赢利: 28
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +35.99 USD
最大连续亏损: -2.37 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Axi-US05-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
