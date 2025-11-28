- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
147
利益トレード:
112 (76.19%)
損失トレード:
35 (23.81%)
ベストトレード:
1.83 USD
最悪のトレード:
-1.43 USD
総利益:
148.62 USD (21 651 pips)
総損失:
-40.32 USD (5 118 pips)
最大連続の勝ち:
28 (35.99 USD)
最大連続利益:
35.99 USD (28)
シャープレシオ:
0.68
取引アクティビティ:
77.16%
最大入金額:
1.39%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
45.70
長いトレード:
92 (62.59%)
短いトレード:
55 (37.41%)
プロフィットファクター:
3.69
期待されたペイオフ:
0.74 USD
平均利益:
1.33 USD
平均損失:
-1.15 USD
最大連続の負け:
2 (-2.37 USD)
最大連続損失:
-2.37 USD (2)
月間成長:
3.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2.37 USD (0.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.24% (2.37 USD)
エクイティによる:
3.58% (35.34 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD.pro
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD.pro
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Axi-US05-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
