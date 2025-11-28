- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
147
Negociações com lucro:
112 (76.19%)
Negociações com perda:
35 (23.81%)
Melhor negociação:
1.83 USD
Pior negociação:
-1.43 USD
Lucro bruto:
148.62 USD (21 651 pips)
Perda bruta:
-40.32 USD (5 118 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
28 (35.99 USD)
Máximo lucro consecutivo:
35.99 USD (28)
Índice de Sharpe:
0.68
Atividade de negociação:
77.16%
Depósito máximo carregado:
1.39%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
45.70
Negociações longas:
92 (62.59%)
Negociações curtas:
55 (37.41%)
Fator de lucro:
3.69
Valor esperado:
0.74 USD
Lucro médio:
1.33 USD
Perda média:
-1.15 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-2.37 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2.37 USD (2)
Crescimento mensal:
3.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2.37 USD (0.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.24% (2.37 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.58% (35.34 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD.pro
|147
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD.pro
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD.pro
|17K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1.83 USD
Pior negociação: -1 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 28
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +35.99 USD
Máxima perda consecutiva: -2.37 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Axi-US05-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
11%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
7
100%
147
76%
77%
3.68
0.74
USD
USD
4%
1:500