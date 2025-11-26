СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SuperBOT
Duong Sy Hiep

SuperBOT

Duong Sy Hiep
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 18%
SuperFin-Server
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
862
Прибыльных трейдов:
641 (74.36%)
Убыточных трейдов:
221 (25.64%)
Лучший трейд:
901.63 USD
Худший трейд:
-566.41 USD
Общая прибыль:
12 099.35 USD (298 289 pips)
Общий убыток:
-9 990.66 USD (288 477 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (133.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 858.84 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
16.05%
Макс. загрузка депозита:
36.44%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.49
Длинных трейдов:
578 (67.05%)
Коротких трейдов:
284 (32.95%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
2.45 USD
Средняя прибыль:
18.88 USD
Средний убыток:
-45.21 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-2 397.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 751.73 USD (15)
Прирост в месяц:
-24.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.17 USD
Максимальная:
4 285.95 USD (26.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.44% (4 286.09 USD)
По эквити:
20.85% (2 524.45 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.e 862
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.e 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.e 9.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +901.63 USD
Худший трейд: -566 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +133.63 USD
Макс. убыток в серии: -2 397.06 USD

Нет отзывов
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 06:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 20:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 19:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 11:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
