Всего трейдов:
862
Прибыльных трейдов:
641 (74.36%)
Убыточных трейдов:
221 (25.64%)
Лучший трейд:
901.63 USD
Худший трейд:
-566.41 USD
Общая прибыль:
12 099.35 USD (298 289 pips)
Общий убыток:
-9 990.66 USD (288 477 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (133.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 858.84 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
16.05%
Макс. загрузка депозита:
36.44%
Последний трейд:
5 часов
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.49
Длинных трейдов:
578 (67.05%)
Коротких трейдов:
284 (32.95%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
2.45 USD
Средняя прибыль:
18.88 USD
Средний убыток:
-45.21 USD
Макс. серия проигрышей:
16 (-2 397.06 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 751.73 USD (15)
Прирост в месяц:
-24.12%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
43.17 USD
Максимальная:
4 285.95 USD (26.82%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
31.44% (4 286.09 USD)
По эквити:
20.85% (2 524.45 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|862
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.e
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.e
|9.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +901.63 USD
Худший трейд: -566 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +133.63 USD
Макс. убыток в серии: -2 397.06 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SuperFin-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
