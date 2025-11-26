- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
862
利益トレード:
641 (74.36%)
損失トレード:
221 (25.64%)
ベストトレード:
901.63 USD
最悪のトレード:
-566.41 USD
総利益:
12 099.35 USD (298 289 pips)
総損失:
-9 990.66 USD (288 477 pips)
最大連続の勝ち:
31 (133.63 USD)
最大連続利益:
1 858.84 USD (16)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
16.05%
最大入金額:
36.44%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.49
長いトレード:
578 (67.05%)
短いトレード:
284 (32.95%)
プロフィットファクター:
1.21
期待されたペイオフ:
2.45 USD
平均利益:
18.88 USD
平均損失:
-45.21 USD
最大連続の負け:
16 (-2 397.06 USD)
最大連続損失:
-2 751.73 USD (15)
月間成長:
-24.12%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
43.17 USD
最大の:
4 285.95 USD (26.82%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.44% (4 286.09 USD)
エクイティによる:
20.85% (2 524.45 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|862
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.e
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.e
|9.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +901.63 USD
最悪のトレード: -566 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +133.63 USD
最大連続損失: -2 397.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SuperFin-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
18%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
7
100%
862
74%
16%
1.21
2.45
USD
USD
31%
1:500