- 자본
- 축소
트레이드:
900
이익 거래:
673 (74.77%)
손실 거래:
227 (25.22%)
최고의 거래:
901.63 USD
최악의 거래:
-566.41 USD
총 수익:
13 566.74 USD (317 556 pips)
총 손실:
-10 224.80 USD (293 026 pips)
연속 최대 이익:
31 (133.63 USD)
연속 최대 이익:
1 858.84 USD (16)
샤프 비율:
0.06
거래 활동:
20.20%
최대 입금량:
36.44%
최근 거래:
11 시간 전
주별 거래 수:
38
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
0.78
롱(주식매수):
612 (68.00%)
숏(주식차입매도):
288 (32.00%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
3.71 USD
평균 이익:
20.16 USD
평균 손실:
-45.04 USD
연속 최대 손실:
16 (-2 397.06 USD)
연속 최대 손실:
-2 751.73 USD (15)
월별 성장률:
-14.53%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
43.17 USD
최대한의:
4 285.95 USD (26.82%)
상대적 삭감:
잔고별:
31.44% (4 286.09 USD)
자본금별:
20.85% (2 524.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|900
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.e
|3.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.e
|25K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +901.63 USD
최악의 거래: -566 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +133.63 USD
연속 최대 손실: -2 397.06 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SuperFin-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
33%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
10
100%
900
74%
20%
1.32
3.71
USD
USD
31%
1:500