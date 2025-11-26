- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
862
Transacciones Rentables:
641 (74.36%)
Transacciones Irrentables:
221 (25.64%)
Mejor transacción:
901.63 USD
Peor transacción:
-566.41 USD
Beneficio Bruto:
12 099.35 USD (298 289 pips)
Pérdidas Brutas:
-9 990.66 USD (288 477 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (133.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 858.84 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
16.05%
Carga máxima del depósito:
36.44%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.49
Transacciones Largas:
578 (67.05%)
Transacciones Cortas:
284 (32.95%)
Factor de Beneficio:
1.21
Beneficio Esperado:
2.45 USD
Beneficio medio:
18.88 USD
Pérdidas medias:
-45.21 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
16 (-2 397.06 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 751.73 USD (15)
Crecimiento al mes:
-24.12%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
43.17 USD
Máxima:
4 285.95 USD (26.82%)
Reducción relativa:
De balance:
31.44% (4 286.09 USD)
De fondos:
20.85% (2 524.45 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|862
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD.e
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD.e
|9.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +901.63 USD
Peor transacción: -566 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +133.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 397.06 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SuperFin-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
18%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
7
100%
862
74%
16%
1.21
2.45
USD
USD
31%
1:500