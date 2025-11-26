- Crescimento
Negociações:
862
Negociações com lucro:
641 (74.36%)
Negociações com perda:
221 (25.64%)
Melhor negociação:
901.63 USD
Pior negociação:
-566.41 USD
Lucro bruto:
12 099.35 USD (298 289 pips)
Perda bruta:
-9 990.66 USD (288 477 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (133.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 858.84 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
16.05%
Depósito máximo carregado:
36.44%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.49
Negociações longas:
578 (67.05%)
Negociações curtas:
284 (32.95%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
2.45 USD
Lucro médio:
18.88 USD
Perda média:
-45.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-2 397.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 751.73 USD (15)
Crescimento mensal:
-24.12%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
43.17 USD
Máximo:
4 285.95 USD (26.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.44% (4 286.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.85% (2 524.45 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|862
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.e
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.e
|9.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
