SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / SuperBOT
Duong Sy Hiep

SuperBOT

Duong Sy Hiep
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 18%
SuperFin-Server
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
862
Negociações com lucro:
641 (74.36%)
Negociações com perda:
221 (25.64%)
Melhor negociação:
901.63 USD
Pior negociação:
-566.41 USD
Lucro bruto:
12 099.35 USD (298 289 pips)
Perda bruta:
-9 990.66 USD (288 477 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (133.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 858.84 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
16.05%
Depósito máximo carregado:
36.44%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.49
Negociações longas:
578 (67.05%)
Negociações curtas:
284 (32.95%)
Fator de lucro:
1.21
Valor esperado:
2.45 USD
Lucro médio:
18.88 USD
Perda média:
-45.21 USD
Máximo de perdas consecutivas:
16 (-2 397.06 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 751.73 USD (15)
Crescimento mensal:
-24.12%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
43.17 USD
Máximo:
4 285.95 USD (26.82%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.44% (4 286.09 USD)
Pelo Capital Líquido:
20.85% (2 524.45 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.e 862
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.e 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.e 9.8K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +901.63 USD
Pior negociação: -566 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +133.63 USD
Máxima perda consecutiva: -2 397.06 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SuperFin-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 09:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.05 04:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 06:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.15 20:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.15 19:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.11 19:01
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.09 07:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.26 11:33
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 11:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SuperBOT
30 USD por mês
18%
0
0
USD
9.8K
USD
7
100%
862
74%
16%
1.21
2.45
USD
31%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.