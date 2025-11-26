- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
862
盈利交易:
641 (74.36%)
亏损交易:
221 (25.64%)
最好交易:
901.63 USD
最差交易:
-566.41 USD
毛利:
12 099.35 USD (298 289 pips)
毛利亏损:
-9 990.66 USD (288 477 pips)
最大连续赢利:
31 (133.63 USD)
最大连续盈利:
1 858.84 USD (16)
夏普比率:
0.04
交易活动:
16.05%
最大入金加载:
36.44%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
2
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
0.49
长期交易:
578 (67.05%)
短期交易:
284 (32.95%)
利润因子:
1.21
预期回报:
2.45 USD
平均利润:
18.88 USD
平均损失:
-45.21 USD
最大连续失误:
16 (-2 397.06 USD)
最大连续亏损:
-2 751.73 USD (15)
每月增长:
-24.12%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
43.17 USD
最大值:
4 285.95 USD (26.82%)
相对跌幅:
结余:
31.44% (4 286.09 USD)
净值:
20.85% (2 524.45 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.e
|862
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.e
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.e
|9.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +901.63 USD
最差交易: -566 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +133.63 USD
最大连续亏损: -2 397.06 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SuperFin-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
18%
0
0
USD
USD
9.8K
USD
USD
7
100%
862
74%
16%
1.21
2.45
USD
USD
31%
1:500