Dennis Hein

APlus Setup

Dennis Hein
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 59 USD в месяц
прирост с 2025 -0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
9 (27.27%)
Убыточных трейдов:
24 (72.73%)
Лучший трейд:
874.86 EUR
Худший трейд:
-363.88 EUR
Общая прибыль:
3 361.71 EUR (95 415 pips)
Общий убыток:
-3 440.82 EUR (69 548 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (885.14 EUR)
Макс. прибыль в серии:
885.14 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
5.27%
Макс. загрузка депозита:
5.15%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
15 (45.45%)
Коротких трейдов:
18 (54.55%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-2.40 EUR
Средняя прибыль:
373.52 EUR
Средний убыток:
-143.37 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-790.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-791.24 EUR (4)
Прирост в месяц:
-0.20%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 538.40 EUR
Максимальная:
1 538.40 EUR (3.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.85% (1 538.40 EUR)
По эквити:
0.67% (266.00 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC -90
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +874.86 EUR
Худший трейд: -364 EUR
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +885.14 EUR
Макс. убыток в серии: -790.76 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
28.16 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
29.57 × 236
Dieser EA handelt ausschließlich den Nasdaq und dieses Setup ist selbst programmiert worden und wird auch niemals käuflich erworben werden können. Das Risiko pro Trade beträgt 0,6 % und maximal 3 Trades am Tag.

Dieser Ea hat mit den gleichen Einstellungen alle bisherigen FTMO Challange und Verification bestanden. 

Нет отзывов
2025.12.18 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 17:31
Share of trading days is too low
2025.11.25 17:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 16:31
Share of trading days is too low
2025.11.25 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 15:21
Share of trading days is too low
2025.11.25 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 19:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 19:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 19:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
