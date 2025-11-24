- Прирост
Всего трейдов:
33
Прибыльных трейдов:
9 (27.27%)
Убыточных трейдов:
24 (72.73%)
Лучший трейд:
874.86 EUR
Худший трейд:
-363.88 EUR
Общая прибыль:
3 361.71 EUR (95 415 pips)
Общий убыток:
-3 440.82 EUR (69 548 pips)
Макс. серия выигрышей:
2 (885.14 EUR)
Макс. прибыль в серии:
885.14 EUR (2)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
5.27%
Макс. загрузка депозита:
5.15%
Последний трейд:
6 дней
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
43 минуты
Фактор восстановления:
-0.05
Длинных трейдов:
15 (45.45%)
Коротких трейдов:
18 (54.55%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-2.40 EUR
Средняя прибыль:
373.52 EUR
Средний убыток:
-143.37 EUR
Макс. серия проигрышей:
7 (-790.76 EUR)
Макс. убыток в серии:
-791.24 EUR (4)
Прирост в месяц:
-0.20%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 538.40 EUR
Максимальная:
1 538.40 EUR (3.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.85% (1 538.40 EUR)
По эквити:
0.67% (266.00 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|-90
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|28.16 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|29.57 × 236
Dieser EA handelt ausschließlich den Nasdaq und dieses Setup ist selbst programmiert worden und wird auch niemals käuflich erworben werden können. Das Risiko pro Trade beträgt 0,6 % und maximal 3 Trades am Tag.
Dieser Ea hat mit den gleichen Einstellungen alle bisherigen FTMO Challange und Verification bestanden.
