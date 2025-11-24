- Wachstum
Trades insgesamt:
33
Gewinntrades:
9 (27.27%)
Verlusttrades:
24 (72.73%)
Bester Trade:
874.86 EUR
Schlechtester Trade:
-363.88 EUR
Bruttoprofit:
3 361.71 EUR (95 415 pips)
Bruttoverlust:
-3 440.82 EUR (69 548 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (885.14 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
885.14 EUR (2)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
5.27%
Max deposit load:
5.15%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
43 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.05
Long-Positionen:
15 (45.45%)
Short-Positionen:
18 (54.55%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.40 EUR
Durchschnittlicher Profit:
373.52 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-143.37 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-790.76 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-791.24 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
-0.20%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 538.40 EUR
Maximaler:
1 538.40 EUR (3.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.85% (1 538.40 EUR)
Kapital:
0.67% (266.00 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USTEC
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USTEC
|-90
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USTEC
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Bester Trade: +874.86 EUR
Schlechtester Trade: -364 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +885.14 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -790.76 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|28.16 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|29.57 × 236
Dieser EA handelt ausschließlich den Nasdaq und dieses Setup ist selbst programmiert worden und wird auch niemals käuflich erworben werden können. Das Risiko pro Trade beträgt 0,6 % und maximal 3 Trades am Tag.
Dieser Ea hat mit den gleichen Einstellungen alle bisherigen FTMO Challange und Verification bestanden.
Keine Bewertungen
