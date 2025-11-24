SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / APlus Setup
Dennis Hein

APlus Setup

Dennis Hein
0 Bewertungen
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 59 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
33
Gewinntrades:
9 (27.27%)
Verlusttrades:
24 (72.73%)
Bester Trade:
874.86 EUR
Schlechtester Trade:
-363.88 EUR
Bruttoprofit:
3 361.71 EUR (95 415 pips)
Bruttoverlust:
-3 440.82 EUR (69 548 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
2 (885.14 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
885.14 EUR (2)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
5.27%
Max deposit load:
5.15%
Letzter Trade:
10 Tage
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
43 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.05
Long-Positionen:
15 (45.45%)
Short-Positionen:
18 (54.55%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-2.40 EUR
Durchschnittlicher Profit:
373.52 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-143.37 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-790.76 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-791.24 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
-0.20%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 538.40 EUR
Maximaler:
1 538.40 EUR (3.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.85% (1 538.40 EUR)
Kapital:
0.67% (266.00 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTEC 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTEC -90
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTEC 26K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +874.86 EUR
Schlechtester Trade: -364 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +885.14 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -790.76 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
28.16 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
29.57 × 236
Dieser EA handelt ausschließlich den Nasdaq und dieses Setup ist selbst programmiert worden und wird auch niemals käuflich erworben werden können. Das Risiko pro Trade beträgt 0,6 % und maximal 3 Trades am Tag.

Dieser Ea hat mit den gleichen Einstellungen alle bisherigen FTMO Challange und Verification bestanden. 

Keine Bewertungen
2025.12.25 18:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 17:31
Share of trading days is too low
2025.11.25 17:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 16:31
Share of trading days is too low
2025.11.25 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 15:21
Share of trading days is too low
2025.11.25 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 19:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 19:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 19:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
