Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
9 (27.27%)
Transacciones Irrentables:
24 (72.73%)
Mejor transacción:
874.86 EUR
Peor transacción:
-363.88 EUR
Beneficio Bruto:
3 361.71 EUR (95 415 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 440.82 EUR (69 548 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
2 (885.14 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
885.14 EUR (2)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
5.27%
Carga máxima del depósito:
5.15%
Último trade:
7 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
43 minutos
Factor de Recuperación:
-0.05
Transacciones Largas:
15 (45.45%)
Transacciones Cortas:
18 (54.55%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-2.40 EUR
Beneficio medio:
373.52 EUR
Pérdidas medias:
-143.37 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-790.76 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-791.24 EUR (4)
Crecimiento al mes:
-0.20%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 538.40 EUR
Máxima:
1 538.40 EUR (3.85%)
Reducción relativa:
De balance:
3.85% (1 538.40 EUR)
De fondos:
0.67% (266.00 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USTEC
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USTEC
|-90
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USTEC
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Mejor transacción: +874.86 EUR
Peor transacción: -364 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +885.14 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -790.76 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|28.16 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|29.57 × 236
Dieser EA handelt ausschließlich den Nasdaq und dieses Setup ist selbst programmiert worden und wird auch niemals käuflich erworben werden können. Das Risiko pro Trade beträgt 0,6 % und maximal 3 Trades am Tag.
Dieser Ea hat mit den gleichen Einstellungen alle bisherigen FTMO Challange und Verification bestanden.
No hay comentarios
