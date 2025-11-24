- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
9 (27.27%)
Negociações com perda:
24 (72.73%)
Melhor negociação:
874.86 EUR
Pior negociação:
-363.88 EUR
Lucro bruto:
3 361.71 EUR (95 415 pips)
Perda bruta:
-3 440.82 EUR (69 548 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (885.14 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
885.14 EUR (2)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
5.27%
Depósito máximo carregado:
5.15%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
43 minutos
Fator de recuperação:
-0.05
Negociações longas:
15 (45.45%)
Negociações curtas:
18 (54.55%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-2.40 EUR
Lucro médio:
373.52 EUR
Perda média:
-143.37 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-790.76 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-791.24 EUR (4)
Crescimento mensal:
-0.20%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 538.40 EUR
Máximo:
1 538.40 EUR (3.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.85% (1 538.40 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.67% (266.00 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTEC
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTEC
|-90
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTEC
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +874.86 EUR
Pior negociação: -364 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +885.14 EUR
Máxima perda consecutiva: -790.76 EUR
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-MT5-4
|28.16 × 49
|
ICMarketsSC-MT5-2
|29.57 × 236
Dieser EA handelt ausschließlich den Nasdaq und dieses Setup ist selbst programmiert worden und wird auch niemals käuflich erworben werden können. Das Risiko pro Trade beträgt 0,6 % und maximal 3 Trades am Tag.
Dieser Ea hat mit den gleichen Einstellungen alle bisherigen FTMO Challange und Verification bestanden.
Sem comentários
