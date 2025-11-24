SinaisSeções
APlus Setup
Dennis Hein

APlus Setup

Dennis Hein
4 semanas
crescimento desde 2025 -0%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
9 (27.27%)
Negociações com perda:
24 (72.73%)
Melhor negociação:
874.86 EUR
Pior negociação:
-363.88 EUR
Lucro bruto:
3 361.71 EUR (95 415 pips)
Perda bruta:
-3 440.82 EUR (69 548 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
2 (885.14 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
885.14 EUR (2)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
5.27%
Depósito máximo carregado:
5.15%
Último negócio:
8 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
43 minutos
Fator de recuperação:
-0.05
Negociações longas:
15 (45.45%)
Negociações curtas:
18 (54.55%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-2.40 EUR
Lucro médio:
373.52 EUR
Perda média:
-143.37 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-790.76 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-791.24 EUR (4)
Crescimento mensal:
-0.20%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 538.40 EUR
Máximo:
1 538.40 EUR (3.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.85% (1 538.40 EUR)
Pelo Capital Líquido:
0.67% (266.00 EUR)

Distribuição

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
28.16 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
29.57 × 236
Dieser EA handelt ausschließlich den Nasdaq und dieses Setup ist selbst programmiert worden und wird auch niemals käuflich erworben werden können. Das Risiko pro Trade beträgt 0,6 % und maximal 3 Trades am Tag.

Dieser Ea hat mit den gleichen Einstellungen alle bisherigen FTMO Challange und Verification bestanden. 

2025.12.25 18:53
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.18 15:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.01 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 17:31
Share of trading days is too low
2025.11.25 17:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 16:31
Share of trading days is too low
2025.11.25 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 15:21
Share of trading days is too low
2025.11.25 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 19:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 19:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 19:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
