SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / APlus Setup
Dennis Hein

APlus Setup

Dennis Hein
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 59 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
8
Profit Trade:
1 (12.50%)
Loss Trade:
7 (87.50%)
Best Trade:
262.96 EUR
Worst Trade:
-234.64 EUR
Profitto lordo:
262.96 EUR (9 550 pips)
Perdita lorda:
-790.76 EUR (18 808 pips)
Vincite massime consecutive:
1 (262.96 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
262.96 EUR (1)
Indice di Sharpe:
-0.41
Attività di trading:
3.59%
Massimo carico di deposito:
3.67%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
32 minuti
Fattore di recupero:
-0.67
Long Trade:
2 (25.00%)
Short Trade:
6 (75.00%)
Fattore di profitto:
0.33
Profitto previsto:
-65.98 EUR
Profitto medio:
262.96 EUR
Perdita media:
-112.97 EUR
Massime perdite consecutive:
7 (-790.76 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-790.76 EUR (7)
Crescita mensile:
-1.32%
Algo trading:
87%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
790.76 EUR
Massimale:
790.76 EUR (1.98%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.98% (790.76 EUR)
Per equità:
0.39% (151.65 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USTEC 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USTEC -602
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USTEC -9.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +262.96 EUR
Worst Trade: -235 EUR
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +262.96 EUR
Massima perdita consecutiva: -790.76 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-MT5-4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsEU-MT5-5
0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
28.16 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
29.57 × 236
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

Dieser EA handelt ausschließlich den Nasdaq und dieses Setup ist selbst programmiert worden und wird auch niemals käuflich erworben werden können. Das Risiko pro Trade beträgt 0,6 % und maximal 3 Trades am Tag.

Dieser Ea hat mit den gleichen Einstellungen alle bisherigen FTMO Challange und Verification bestanden. 

Non ci sono recensioni
2025.12.01 19:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 18:47
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.25 17:31
Share of trading days is too low
2025.11.25 17:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 16:31
Share of trading days is too low
2025.11.25 16:31
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.25 15:21
Share of trading days is too low
2025.11.25 15:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 19:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 19:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.24 19:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.24 19:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
APlus Setup
59USD al mese
-1%
0
0
USD
39K
EUR
1
87%
8
12%
4%
0.33
-65.98
EUR
2%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.