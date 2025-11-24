- 成長
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
9 (27.27%)
損失トレード:
24 (72.73%)
ベストトレード:
874.86 EUR
最悪のトレード:
-363.88 EUR
総利益:
3 361.71 EUR (95 415 pips)
総損失:
-3 440.82 EUR (69 548 pips)
最大連続の勝ち:
2 (885.14 EUR)
最大連続利益:
885.14 EUR (2)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
5.27%
最大入金額:
5.15%
最近のトレード:
9 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
43 分
リカバリーファクター:
-0.05
長いトレード:
15 (45.45%)
短いトレード:
18 (54.55%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-2.40 EUR
平均利益:
373.52 EUR
平均損失:
-143.37 EUR
最大連続の負け:
7 (-790.76 EUR)
最大連続損失:
-791.24 EUR (4)
月間成長:
-0.20%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 538.40 EUR
最大の:
1 538.40 EUR (3.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.85% (1 538.40 EUR)
エクイティによる:
0.67% (266.00 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTEC
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTEC
|-90
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTEC
|26K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +874.86 EUR
最悪のトレード: -364 EUR
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +885.14 EUR
最大連続損失: -790.76 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsEU-MT5-5
|0.00 × 5
ICMarketsSC-MT5-4
|28.16 × 49
ICMarketsSC-MT5-2
|29.57 × 236
Dieser EA handelt ausschließlich den Nasdaq und dieses Setup ist selbst programmiert worden und wird auch niemals käuflich erworben werden können. Das Risiko pro Trade beträgt 0,6 % und maximal 3 Trades am Tag.
Dieser Ea hat mit den gleichen Einstellungen alle bisherigen FTMO Challange und Verification bestanden.
レビューなし
