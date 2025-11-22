- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
51
Прибыльных трейдов:
27 (52.94%)
Убыточных трейдов:
24 (47.06%)
Лучший трейд:
37.39 USD
Худший трейд:
-28.30 USD
Общая прибыль:
244.65 USD (206 397 pips)
Общий убыток:
-165.27 USD (140 522 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (58.51 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.51 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
45.60%
Макс. загрузка депозита:
11.68%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
2.27
Длинных трейдов:
29 (56.86%)
Коротких трейдов:
22 (43.14%)
Профит фактор:
1.48
Мат. ожидание:
1.56 USD
Средняя прибыль:
9.06 USD
Средний убыток:
-6.89 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-28.91 USD)
Макс. убыток в серии:
-28.91 USD (4)
Прирост в месяц:
28.82%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
7.52 USD
Максимальная:
34.95 USD (10.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.99% (34.95 USD)
По эквити:
4.24% (14.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NDX100
|25
|USDJPY.i
|18
|US30
|5
|GER40
|3
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NDX100
|28
|USDJPY.i
|11
|US30
|3
|GER40
|37
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NDX100
|29K
|USDJPY.i
|1.7K
|US30
|2.7K
|GER40
|32K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +37.39 USD
Худший трейд: -28 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +58.51 USD
Макс. убыток в серии: -28.91 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "EightcapGlobal-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 49
|
Tickmill-Live
|0.00 × 36
have been created few robust strategies for trading indices using ea studio, using some basic simple strategies i created. the most important is all strategies passed robustness tests like out of sample, monte carlo, walk forward. also been choose the uncorrelation strategies possible to increase diversification so it will have highest chance of success in the future. so i test it on small live account with minimal risk.
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
28%
0
0
USD
USD
347
USD
USD
5
100%
51
52%
46%
1.48
1.56
USD
USD
10%
1:500