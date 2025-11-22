- 자본
- 축소
트레이드:
60
이익 거래:
30 (50.00%)
손실 거래:
30 (50.00%)
최고의 거래:
37.39 USD
최악의 거래:
-28.30 USD
총 수익:
264.52 USD (220 964 pips)
총 손실:
-186.82 USD (154 806 pips)
연속 최대 이익:
8 (58.51 USD)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
37.17%
최대 입금량:
11.68%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
8
평균 유지 시간:
7 시간
회복 요인:
2.22
롱(주식매수):
34 (56.67%)
숏(주식차입매도):
26 (43.33%)
수익 요인:
1.42
기대수익:
1.30 USD
평균 이익:
8.82 USD
평균 손실:
-6.23 USD
연속 최대 손실:
5 (-16.17 USD)
월별 성장률:
11.17%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
7.52 USD
최대한의:
34.95 USD (10.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.99% (34.95 USD)
자본금별:
4.24% (14.54 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|NDX100
|29
|USDJPY.i
|22
|US30
|5
|GER40
|4
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|NDX100
|27
|USDJPY.i
|9
|US30
|3
|GER40
|39
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|NDX100
|28K
|USDJPY.i
|1.4K
|US30
|2.7K
|GER40
|34K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +37.39 USD
최악의 거래: -28 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +58.51 USD
연속 최대 손실: -16.17 USD
have been created few robust strategies for trading indices using ea studio, using some basic simple strategies i created. the most important is all strategies passed robustness tests like out of sample, monte carlo, walk forward. also been choose the uncorrelation strategies possible to increase diversification so it will have highest chance of success in the future. so i test it on small live account with minimal risk.
