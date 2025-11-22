SinaisSeções
Dror Shamir

Robust strategies

Dror Shamir
0 comentários
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 26%
EightcapGlobal-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
52
Negociações com lucro:
27 (51.92%)
Negociações com perda:
25 (48.08%)
Melhor negociação:
37.39 USD
Pior negociação:
-28.30 USD
Lucro bruto:
244.65 USD (206 397 pips)
Perda bruta:
-169.51 USD (144 762 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (58.51 USD)
Máximo lucro consecutivo:
58.51 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.15
Atividade de negociação:
38.52%
Depósito máximo carregado:
11.68%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
2.15
Negociações longas:
29 (55.77%)
Negociações curtas:
23 (44.23%)
Fator de lucro:
1.44
Valor esperado:
1.45 USD
Lucro médio:
9.06 USD
Perda média:
-6.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-28.91 USD)
Máxima perda consecutiva:
-28.91 USD (4)
Crescimento mensal:
3.73%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
7.52 USD
Máximo:
34.95 USD (10.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.99% (34.95 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.24% (14.54 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NDX100 26
USDJPY.i 18
US30 5
GER40 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NDX100 24
USDJPY.i 11
US30 3
GER40 37
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NDX100 25K
USDJPY.i 1.7K
US30 2.7K
GER40 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +37.39 USD
Pior negociação: -28 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +58.51 USD
Máxima perda consecutiva: -28.91 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "EightcapGlobal-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 49
Tickmill-Live
0.00 × 36
have been created few robust strategies for trading indices using ea studio, using some basic simple strategies i created. the most important is all strategies passed robustness tests like out of sample, monte carlo, walk forward. also been choose the uncorrelation strategies possible to increase diversification so it will have highest chance of success in the future. so i test it on small live account with minimal risk.
2025.12.17 20:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 12:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.09 00:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 00:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 21:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 07:41
Share of trading days is too low
2025.11.24 07:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 06:41
Share of trading days is too low
2025.11.24 06:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.22 12:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 12:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 12:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
