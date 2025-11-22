SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Robust strategies
Dror Shamir

Robust strategies

Dror Shamir
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 25%
EightcapGlobal-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
53
Gewinntrades:
27 (50.94%)
Verlusttrades:
26 (49.06%)
Bester Trade:
37.39 USD
Schlechtester Trade:
-28.30 USD
Bruttoprofit:
244.65 USD (206 397 pips)
Bruttoverlust:
-171.85 USD (144 933 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (58.51 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
58.51 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
37.46%
Max deposit load:
11.68%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
7
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
2.08
Long-Positionen:
29 (54.72%)
Short-Positionen:
24 (45.28%)
Profit-Faktor:
1.42
Mathematische Gewinnerwartung:
1.37 USD
Durchschnittlicher Profit:
9.06 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.61 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-28.91 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-28.91 USD (4)
Wachstum pro Monat :
5.55%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
7.52 USD
Maximaler:
34.95 USD (10.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.99% (34.95 USD)
Kapital:
4.24% (14.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NDX100 26
USDJPY.i 19
US30 5
GER40 3
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NDX100 24
USDJPY.i 9
US30 3
GER40 37
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NDX100 25K
USDJPY.i 1.5K
US30 2.7K
GER40 32K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +37.39 USD
Schlechtester Trade: -28 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +58.51 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.91 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "EightcapGlobal-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 49
Tickmill-Live
0.00 × 36
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
have been created few robust strategies for trading indices using ea studio, using some basic simple strategies i created. the most important is all strategies passed robustness tests like out of sample, monte carlo, walk forward. also been choose the uncorrelation strategies possible to increase diversification so it will have highest chance of success in the future. so i test it on small live account with minimal risk.
Keine Bewertungen
2025.12.17 20:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.17 16:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.10 12:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 08:50
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.09 08:50
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
2025.12.09 00:44
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.09 00:44
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 21:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 07:41
Share of trading days is too low
2025.11.24 07:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 06:41
Share of trading days is too low
2025.11.24 06:41
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.22 12:30
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 12:30
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.22 12:30
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.22 12:30
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.22 12:30
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Robust strategies
30 USD pro Monat
25%
0
0
USD
340
USD
6
100%
53
50%
37%
1.42
1.37
USD
10%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.