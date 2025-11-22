- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
51
盈利交易:
27 (52.94%)
亏损交易:
24 (47.06%)
最好交易:
37.39 USD
最差交易:
-28.30 USD
毛利:
244.65 USD (206 397 pips)
毛利亏损:
-165.27 USD (140 522 pips)
最大连续赢利:
8 (58.51 USD)
最大连续盈利:
58.51 USD (8)
夏普比率:
0.16
交易活动:
45.60%
最大入金加载:
11.68%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
13
平均持有时间:
7 小时
采收率:
2.27
长期交易:
29 (56.86%)
短期交易:
22 (43.14%)
利润因子:
1.48
预期回报:
1.56 USD
平均利润:
9.06 USD
平均损失:
-6.89 USD
最大连续失误:
4 (-28.91 USD)
最大连续亏损:
-28.91 USD (4)
每月增长:
28.82%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
7.52 USD
最大值:
34.95 USD (10.01%)
相对跌幅:
结余:
9.99% (34.95 USD)
净值:
4.24% (14.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NDX100
|25
|USDJPY.i
|18
|US30
|5
|GER40
|3
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NDX100
|28
|USDJPY.i
|11
|US30
|3
|GER40
|37
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NDX100
|29K
|USDJPY.i
|1.7K
|US30
|2.7K
|GER40
|32K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +37.39 USD
最差交易: -28 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +58.51 USD
最大连续亏损: -28.91 USD
have been created few robust strategies for trading indices using ea studio, using some basic simple strategies i created. the most important is all strategies passed robustness tests like out of sample, monte carlo, walk forward. also been choose the uncorrelation strategies possible to increase diversification so it will have highest chance of success in the future. so i test it on small live account with minimal risk.
没有评论
