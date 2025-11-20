- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
43 (53.75%)
Убыточных трейдов:
37 (46.25%)
Лучший трейд:
24.60 USD
Худший трейд:
-9.10 USD
Общая прибыль:
127.87 USD (32 789 pips)
Общий убыток:
-65.95 USD (39 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (17.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.75 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
30.97%
Макс. загрузка депозита:
97.94%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.16
Длинных трейдов:
58 (72.50%)
Коротких трейдов:
22 (27.50%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
2.97 USD
Средний убыток:
-1.78 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-19.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.61 USD (7)
Прирост в месяц:
71.02%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.32 USD
Максимальная:
19.61 USD (15.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.23% (19.61 USD)
По эквити:
14.25% (13.49 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|Bra50
|48
|EURUSD
|8
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|6
|META.US
|3
|MSFT.US
|3
|AAPL.US
|2
|HKInd
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|Bra50
|44
|EURUSD
|2
|USDJPY
|-1
|GBPUSD
|14
|META.US
|-1
|MSFT.US
|6
|AAPL.US
|-1
|HKInd
|-2
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|Bra50
|3.5K
|EURUSD
|-56
|USDJPY
|-399
|GBPUSD
|317
|META.US
|-3.8K
|MSFT.US
|-61
|AAPL.US
|-3.1K
|HKInd
|-3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +24.60 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +17.15 USD
Макс. убыток в серии: -19.61 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesCorp-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Valutrades-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.09 × 188
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
GBEbrokers-LIVE
|0.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|0.46 × 82
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 20
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|1.00 × 6
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 145
|
ActivTradesCorp-Server
|1.29 × 31779
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
Just2Trade-MT5
|1.50 × 6
|
ActivTradesMarkets-Server
|1.63 × 49
|
GOMarketsMU-Live
|2.21 × 28
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
