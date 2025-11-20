СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Dal Trades
Sandro Roger Boschetti

Dal Trades

Sandro Roger Boschetti
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 62%
ActivTradesCorp-Server
1:200
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
80
Прибыльных трейдов:
43 (53.75%)
Убыточных трейдов:
37 (46.25%)
Лучший трейд:
24.60 USD
Худший трейд:
-9.10 USD
Общая прибыль:
127.87 USD (32 789 pips)
Общий убыток:
-65.95 USD (39 905 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (17.15 USD)
Макс. прибыль в серии:
28.75 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
30.97%
Макс. загрузка депозита:
97.94%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.16
Длинных трейдов:
58 (72.50%)
Коротких трейдов:
22 (27.50%)
Профит фактор:
1.94
Мат. ожидание:
0.77 USD
Средняя прибыль:
2.97 USD
Средний убыток:
-1.78 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-19.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-19.61 USD (7)
Прирост в месяц:
71.02%
Алготрейдинг:
35%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5.32 USD
Максимальная:
19.61 USD (15.23%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.23% (19.61 USD)
По эквити:
14.25% (13.49 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
Bra50 48
EURUSD 8
USDJPY 8
GBPUSD 6
META.US 3
MSFT.US 3
AAPL.US 2
HKInd 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
Bra50 44
EURUSD 2
USDJPY -1
GBPUSD 14
META.US -1
MSFT.US 6
AAPL.US -1
HKInd -2
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
Bra50 3.5K
EURUSD -56
USDJPY -399
GBPUSD 317
META.US -3.8K
MSFT.US -61
AAPL.US -3.1K
HKInd -3.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +24.60 USD
Худший трейд: -9 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 7
Макс. прибыль в серии: +17.15 USD
Макс. убыток в серии: -19.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ActivTradesCorp-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XMGlobal-MT5
0.00 × 1
StriforSVG-Live
0.00 × 6
Exness-MT5Real5
0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Darwinex-Live
0.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
0.00 × 3
FPMarkets-Live
0.00 × 2
Valutrades-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
0.09 × 188
AdmiralsGroup-Live
0.17 × 171
GBEbrokers-LIVE
0.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
0.46 × 82
TriveFinancial-MT5Live-2
0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.75 × 20
Exness-MT5Real
1.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
1.00 × 6
ICMarkets-MT5
1.02 × 145
ActivTradesCorp-Server
1.29 × 31779
TickmillUK-Live
1.33 × 3
Just2Trade-MT5
1.50 × 6
ActivTradesMarkets-Server
1.63 × 49
GOMarketsMU-Live
2.21 × 28
RoboForex-Pro
2.44 × 75
еще 10...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Conta especial.
Нет отзывов
2025.12.25 03:38
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 15:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 15:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 14:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 21:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 21:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 13:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.11.28 13:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.24 20:21
Share of trading days is too low
2025.11.24 20:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.24 19:21
Share of trading days is too low
2025.11.24 19:21
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.20 22:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 22:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 22:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.20 22:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.20 22:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Dal Trades
30 USD в месяц
62%
0
0
USD
162
USD
5
35%
80
53%
31%
1.93
0.77
USD
15%
1:200
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.