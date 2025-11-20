- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
80
Negociações com lucro:
43 (53.75%)
Negociações com perda:
37 (46.25%)
Melhor negociação:
24.60 USD
Pior negociação:
-9.10 USD
Lucro bruto:
127.87 USD (32 789 pips)
Perda bruta:
-65.95 USD (39 905 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
12 (17.15 USD)
Máximo lucro consecutivo:
28.75 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
30.97%
Depósito máximo carregado:
97.94%
Último negócio:
41 minutos atrás
Negociações por semana:
7
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.16
Negociações longas:
58 (72.50%)
Negociações curtas:
22 (27.50%)
Fator de lucro:
1.94
Valor esperado:
0.77 USD
Lucro médio:
2.97 USD
Perda média:
-1.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-19.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-19.61 USD (7)
Crescimento mensal:
71.02%
Algotrading:
35%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5.32 USD
Máximo:
19.61 USD (15.23%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.23% (19.61 USD)
Pelo Capital Líquido:
14.25% (13.49 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|Bra50
|48
|EURUSD
|8
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|6
|META.US
|3
|MSFT.US
|3
|AAPL.US
|2
|HKInd
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|Bra50
|44
|EURUSD
|2
|USDJPY
|-1
|GBPUSD
|14
|META.US
|-1
|MSFT.US
|6
|AAPL.US
|-1
|HKInd
|-2
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|Bra50
|3.5K
|EURUSD
|-56
|USDJPY
|-399
|GBPUSD
|317
|META.US
|-3.8K
|MSFT.US
|-61
|AAPL.US
|-3.1K
|HKInd
|-3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +24.60 USD
Pior negociação: -9 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +17.15 USD
Máxima perda consecutiva: -19.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ActivTradesCorp-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Valutrades-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.09 × 188
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
GBEbrokers-LIVE
|0.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|0.46 × 82
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 20
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|1.00 × 6
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 145
|
ActivTradesCorp-Server
|1.29 × 31779
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
Just2Trade-MT5
|1.50 × 6
|
ActivTradesMarkets-Server
|1.63 × 49
|
GOMarketsMU-Live
|2.21 × 28
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
10 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Conta especial.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
62%
0
0
USD
USD
162
USD
USD
5
35%
80
53%
31%
1.93
0.77
USD
USD
15%
1:200