리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ActivTradesCorp-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XMGlobal-MT5 0.00 × 1 StriforSVG-Live 0.00 × 6 Exness-MT5Real5 0.00 × 14 ICMarketsSC-MT5-4 0.00 × 3 Darwinex-Live 0.00 × 3 SMCapitalMarkets-Live2 0.00 × 3 FPMarkets-Live 0.00 × 2 Valutrades-Live 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 1 ValutradesSeychelles-Live 0.00 × 3 ICMarketsSC-MT5-2 0.08 × 220 AdmiralsGroup-Live 0.17 × 171 GBEbrokers-LIVE 0.33 × 3 AdmiralMarkets-Live 0.46 × 82 TriveFinancial-MT5Live-2 0.73 × 11 FXChoice-MetaTrader 5 Pro 0.75 × 20 Exness-MT5Real 1.00 × 1 Ava-Real 1-MT5 1.00 × 6 ICMarkets-MT5 1.02 × 145 ActivTradesCorp-Server 1.29 × 31779 TickmillUK-Live 1.33 × 3 Just2Trade-MT5 1.50 × 6 ActivTradesMarkets-Server 1.63 × 49 GOMarketsMU-Live 2.21 × 28 RoboForex-Pro 2.44 × 75 10 더... 실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오 실시간으로 거래를 보시려면또는으로 하십시오