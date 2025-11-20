- 자본
- 축소
트레이드:
88
이익 거래:
47 (53.40%)
손실 거래:
41 (46.59%)
최고의 거래:
24.60 USD
최악의 거래:
-9.10 USD
총 수익:
138.20 USD (34 472 pips)
총 손실:
-77.44 USD (40 776 pips)
연속 최대 이익:
12 (17.15 USD)
연속 최대 이익:
28.75 USD (5)
샤프 비율:
0.17
거래 활동:
28.95%
최대 입금량:
97.94%
최근 거래:
9 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
3.10
롱(주식매수):
63 (71.59%)
숏(주식차입매도):
25 (28.41%)
수익 요인:
1.78
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
2.94 USD
평균 손실:
-1.89 USD
연속 최대 손실:
7 (-19.61 USD)
연속 최대 손실:
-19.61 USD (7)
월별 성장률:
38.98%
Algo 트레이딩:
40%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
5.32 USD
최대한의:
19.61 USD (15.23%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.23% (19.61 USD)
자본금별:
14.25% (13.49 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|Bra50
|52
|USDJPY
|10
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|7
|META.US
|3
|MSFT.US
|3
|AAPL.US
|2
|HKInd
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|Bra50
|49
|USDJPY
|-5
|EURUSD
|6
|GBPUSD
|8
|META.US
|-1
|MSFT.US
|6
|AAPL.US
|-1
|HKInd
|-2
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|Bra50
|4.8K
|USDJPY
|-751
|EURUSD
|95
|GBPUSD
|20
|META.US
|-3.8K
|MSFT.US
|-61
|AAPL.US
|-3.1K
|HKInd
|-3.5K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +24.60 USD
최악의 거래: -9 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +17.15 USD
연속 최대 손실: -19.61 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ActivTradesCorp-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
Darwinex-Live
|0.00 × 3
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 3
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
Valutrades-Live
|0.00 × 3
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 3
ICMarketsSC-MT5-2
|0.08 × 220
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
GBEbrokers-LIVE
|0.33 × 3
AdmiralMarkets-Live
|0.46 × 82
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 20
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
Ava-Real 1-MT5
|1.00 × 6
ICMarkets-MT5
|1.02 × 145
ActivTradesCorp-Server
|1.29 × 31779
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
Just2Trade-MT5
|1.50 × 6
ActivTradesMarkets-Server
|1.63 × 49
GOMarketsMU-Live
|2.21 × 28
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
Conta de uma cliente em que foi feito no mês inicial um teste de um sistema de trading.
O sistema de trading se mostrou muito interessante e agora está sendo aplicado no Copy Investing https://www.sbsys.com.br.
Esta conta, desde 18/12/2025, passou a ser operada indiretamente, via Copy Investing.
