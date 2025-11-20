- 成长
交易:
80
盈利交易:
43 (53.75%)
亏损交易:
37 (46.25%)
最好交易:
24.60 USD
最差交易:
-9.10 USD
毛利:
127.87 USD (32 789 pips)
毛利亏损:
-65.95 USD (39 905 pips)
最大连续赢利:
12 (17.15 USD)
最大连续盈利:
28.75 USD (5)
夏普比率:
0.18
交易活动:
30.97%
最大入金加载:
97.94%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
3 小时
采收率:
3.16
长期交易:
58 (72.50%)
短期交易:
22 (27.50%)
利润因子:
1.94
预期回报:
0.77 USD
平均利润:
2.97 USD
平均损失:
-1.78 USD
最大连续失误:
7 (-19.61 USD)
最大连续亏损:
-19.61 USD (7)
每月增长:
71.02%
算法交易:
35%
结余跌幅:
绝对:
5.32 USD
最大值:
19.61 USD (15.23%)
相对跌幅:
结余:
15.23% (19.61 USD)
净值:
14.25% (13.49 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|Bra50
|48
|EURUSD
|8
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|6
|META.US
|3
|MSFT.US
|3
|AAPL.US
|2
|HKInd
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|Bra50
|44
|EURUSD
|2
|USDJPY
|-1
|GBPUSD
|14
|META.US
|-1
|MSFT.US
|6
|AAPL.US
|-1
|HKInd
|-2
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|Bra50
|3.5K
|EURUSD
|-56
|USDJPY
|-399
|GBPUSD
|317
|META.US
|-3.8K
|MSFT.US
|-61
|AAPL.US
|-3.1K
|HKInd
|-3.5K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +24.60 USD
最差交易: -9 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +17.15 USD
最大连续亏损: -19.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ActivTradesCorp-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
XMGlobal-MT5
|0.00 × 1
|
StriforSVG-Live
|0.00 × 6
|
Exness-MT5Real5
|0.00 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
|
Darwinex-Live
|0.00 × 3
|
SMCapitalMarkets-Live2
|0.00 × 3
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 2
|
Valutrades-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.09 × 187
|
AdmiralsGroup-Live
|0.17 × 171
|
GBEbrokers-LIVE
|0.33 × 3
|
AdmiralMarkets-Live
|0.46 × 82
|
TriveFinancial-MT5Live-2
|0.73 × 11
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.75 × 20
|
Exness-MT5Real
|1.00 × 1
|
Ava-Real 1-MT5
|1.00 × 6
|
ICMarkets-MT5
|1.02 × 145
|
ActivTradesCorp-Server
|1.29 × 31779
|
TickmillUK-Live
|1.33 × 3
|
Just2Trade-MT5
|1.50 × 6
|
ActivTradesMarkets-Server
|1.63 × 49
|
GOMarketsMU-Live
|2.21 × 28
|
RoboForex-Pro
|2.44 × 75
