СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA GEN 2
Ridan Sandria Wijaya

EA GEN 2

Ridan Sandria Wijaya
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 30%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
5 675
Прибыльных трейдов:
3 223 (56.79%)
Убыточных трейдов:
2 452 (43.21%)
Лучший трейд:
213.12 USD
Худший трейд:
-67.00 USD
Общая прибыль:
15 888.99 USD (1 134 521 pips)
Общий убыток:
-12 902.95 USD (1 133 233 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (17.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
386.99 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
95.89%
Макс. загрузка депозита:
2.10%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
948
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
6.18
Длинных трейдов:
2 763 (48.69%)
Коротких трейдов:
2 912 (51.31%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
4.93 USD
Средний убыток:
-5.26 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-88.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-183.43 USD (5)
Прирост в месяц:
15.72%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.22 USD
Максимальная:
483.26 USD (3.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.69% (483.26 USD)
По эквити:
8.85% (1 119.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv 5675
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv 3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv 1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +213.12 USD
Худший трейд: -67 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +17.84 USD
Макс. убыток в серии: -88.61 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.14 10:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
EA GEN 2
30 USD в месяц
30%
0
0
USD
13K
USD
6
99%
5 675
56%
96%
1.23
0.53
USD
9%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.