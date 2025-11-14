- Прирост
Всего трейдов:
5 675
Прибыльных трейдов:
3 223 (56.79%)
Убыточных трейдов:
2 452 (43.21%)
Лучший трейд:
213.12 USD
Худший трейд:
-67.00 USD
Общая прибыль:
15 888.99 USD (1 134 521 pips)
Общий убыток:
-12 902.95 USD (1 133 233 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (17.84 USD)
Макс. прибыль в серии:
386.99 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.05
Торговая активность:
95.89%
Макс. загрузка депозита:
2.10%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
948
Ср. время удержания:
39 минут
Фактор восстановления:
6.18
Длинных трейдов:
2 763 (48.69%)
Коротких трейдов:
2 912 (51.31%)
Профит фактор:
1.23
Мат. ожидание:
0.53 USD
Средняя прибыль:
4.93 USD
Средний убыток:
-5.26 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-88.61 USD)
Макс. убыток в серии:
-183.43 USD (5)
Прирост в месяц:
15.72%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3.22 USD
Максимальная:
483.26 USD (3.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.69% (483.26 USD)
По эквити:
8.85% (1 119.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|5675
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.sv
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.sv
|1.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
