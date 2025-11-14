- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
5 773
盈利交易:
3 278 (56.78%)
亏损交易:
2 495 (43.22%)
最好交易:
213.12 USD
最差交易:
-67.00 USD
毛利:
16 185.41 USD (1 154 719 pips)
毛利亏损:
-13 159.19 USD (1 155 356 pips)
最大连续赢利:
11 (17.84 USD)
最大连续盈利:
386.99 USD (3)
夏普比率:
0.05
交易活动:
97.39%
最大入金加载:
2.10%
最近交易:
21 几分钟前
每周交易:
799
平均持有时间:
41 分钟
采收率:
6.26
长期交易:
2 801 (48.52%)
短期交易:
2 972 (51.48%)
利润因子:
1.23
预期回报:
0.52 USD
平均利润:
4.94 USD
平均损失:
-5.27 USD
最大连续失误:
6 (-88.61 USD)
最大连续亏损:
-183.43 USD (5)
每月增长:
14.51%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
3.22 USD
最大值:
483.26 USD (3.69%)
相对跌幅:
结余:
3.69% (483.26 USD)
净值:
8.85% (1 119.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|5773
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.sv
|3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.sv
|-637
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +213.12 USD
最差交易: -67 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +17.84 USD
最大连续亏损: -88.61 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 TrijayaPratamaFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
