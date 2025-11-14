SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / EA GEN 2
Ridan Sandria Wijaya

EA GEN 2

Ridan Sandria Wijaya
0 comentários
Confiabilidade
7 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 31%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
5 967
Negociações com lucro:
3 389 (56.79%)
Negociações com perda:
2 578 (43.20%)
Melhor negociação:
213.12 USD
Pior negociação:
-67.00 USD
Lucro bruto:
16 683.58 USD (1 190 175 pips)
Perda bruta:
-13 535.96 USD (1 188 911 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (17.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
386.99 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
97.39%
Depósito máximo carregado:
2.10%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
897
Tempo médio de espera:
40 minutos
Fator de recuperação:
6.51
Negociações longas:
2 891 (48.45%)
Negociações curtas:
3 076 (51.55%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.53 USD
Lucro médio:
4.92 USD
Perda média:
-5.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-88.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-183.43 USD (5)
Crescimento mensal:
14.62%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.22 USD
Máximo:
483.26 USD (3.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.69% (483.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.85% (1 119.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.sv 5967
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.sv 3.1K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.sv 1.3K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +213.12 USD
Pior negociação: -67 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +17.84 USD
Máxima perda consecutiva: -88.61 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.14 10:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.14 10:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
