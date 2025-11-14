- Crescimento
Negociações:
5 967
Negociações com lucro:
3 389 (56.79%)
Negociações com perda:
2 578 (43.20%)
Melhor negociação:
213.12 USD
Pior negociação:
-67.00 USD
Lucro bruto:
16 683.58 USD (1 190 175 pips)
Perda bruta:
-13 535.96 USD (1 188 911 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (17.84 USD)
Máximo lucro consecutivo:
386.99 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.05
Atividade de negociação:
97.39%
Depósito máximo carregado:
2.10%
Último negócio:
24 horas atrás
Negociações por semana:
897
Tempo médio de espera:
40 minutos
Fator de recuperação:
6.51
Negociações longas:
2 891 (48.45%)
Negociações curtas:
3 076 (51.55%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
0.53 USD
Lucro médio:
4.92 USD
Perda média:
-5.25 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-88.61 USD)
Máxima perda consecutiva:
-183.43 USD (5)
Crescimento mensal:
14.62%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3.22 USD
Máximo:
483.26 USD (3.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.69% (483.26 USD)
Pelo Capital Líquido:
8.85% (1 119.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|5967
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv
|3.1K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv
|1.3K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +213.12 USD
Pior negociação: -67 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +17.84 USD
Máxima perda consecutiva: -88.61 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
31%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
7
99%
5 967
56%
97%
1.23
0.53
USD
USD
9%
1:400